Galaxy Buds On ufficiali: sono i primi auricolari Samsung a clip

In seguito a numerose indiscrezioni circolate nel corso dei mesi, i Galaxy Buds On hanno fatto ufficialmente il loro debutto. Si tratta dei primi auricolari wireless con design a clip open-ear, progettati per offrire un comfort superiore e un'esperienza d'ascolto più naturale, lasciando libero il condotto uditivo. Scopriamo tutte le caratteristiche e il design dei nuovi prodotti.

Design e funzionalità Come potete vedere dalle immagini, questi auricolari con design a clip sono progettati per garantire maggiore comfort anche durante l'uso prolungato. Il sistema di aggancio permette infatti di mantenerli stabili senza occupare il condotto uditivo, riducendo così la sensazione di affaticamento. Il design ergonomico presenta un'area di contatto più ampia per distribuire meglio la pressione. Samsung ha dichiarato di aver analizzato i dati relativi alle diverse conformazioni dell'orecchio, effettuando successivamente simulazioni specifiche per ottimizzare il posizionamento degli altoparlanti e della batteria. Galaxy Buds On A tal proposito, gli auricolari integrano altoparlanti TwinBoost, che consentono di adattare automaticamente il volume all'ambiente circostante, garantendo al tempo stesso una resa più efficace alle basse frequenze. Molto utile anche la funzione Audio Leakage Reduction, pensata per ridurre la dispersione del suono. Con un semplice tocco potrete riprodurre musica o gestire le chiamate, ma non mancano le funzionalità di Galaxy AI, che richiedono però il collegamento degli auricolari a uno smartphone o tablet Galaxy compatibile. La custodia degli auricolari Buds On Con Quick Voice Memo, invece, potete avviare la registrazione di un promemoria vocale semplicemente premendo a lungo sull'auricolare. Tuttavia, è necessario dapprima configurare l'azione nelle impostazioni. Sono inoltre supportati i gesti con la testa, che permettono di interagire con gli auricolari semplicemente annuendo o scuotendo il capo, ad esempio per rispondere alle chiamate, leggere le notifiche o disattivare le sveglie.

Altre caratteristiche Gli auricolari supportano anche la tecnologia Clear Call e utilizzano tre microfoni, un sensore Voice Pickup Unit e l'apprendimento automatico per separare la voce dal rumore di fondo. I Galaxy Buds On sono alimentati dalla piattaforma Snapdragon S7 Gen 1 e da un amplificatore in classe D ad alta efficienza, progettati per garantire prestazioni elevate e una gestione ottimizzata dei consumi. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ ufficiali: Dimensity 9500, Galaxy AI e Photoshop Per quanto concerne la batteria, Samsung dichiara fino a 9,5 ore di autonomia con una singola ricarica. Si tratta quindi di un prodotto pensato per chi desidera utilizzare auricolari che non entrino nel condotto uditivo, lasciando al tempo stesso la possibilità di percepire i suoni e l'ambiente circostante.