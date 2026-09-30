Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ ufficiali: Dimensity 9500, Galaxy AI e Photoshop

Samsung ha presentato Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+, i due nuovi tablet di fascia alta della compagnia, entrambi basati su Android 17 con One UI 9 e sul MediaTek Dimensity 9500. La nuova generazione mantiene la S Pen inclusa nella confezione e lavora soprattutto su prestazioni, autonomia, gestione del multitasking e strumenti dedicati alla produttività. Galaxy Tab S12 Ultra utilizza un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, mentre S12+ passa a 12,6 pollici; entrambi raggiungono i 120 Hz e una luminosità di picco dichiarata di 1.600 nit. Samsung ha inoltre confermato fino a sette aggiornamenti software tra sistema operativo e sicurezza.

Dimensity 9500, display AMOLED e fino a 23 ore di autonomia I Galaxy Tab S12+ e Ultra affiancati Galaxy Tab S12 Ultra misura appena 5,1 mm di spessore e pesa 692 grammi nella variante Wi-Fi, mentre S12+ arriva a 5,3 mm e 553 grammi. Le batterie sono rispettivamente da 11.600 e 10.600 mAh, con ricarica cablata a 45 W: Samsung dichiara fino a 23 ore di riproduzione video per Ultra e 21 ore per S12+, con una ricarica completa in circa 95 minuti utilizzando un alimentatore compatibile. Il nuovo processore a 3 nanometri porta, nel confronto con Galaxy Tab S11 Ultra, NPU fino al 61% più veloce, CPU fino al 19% più rapida e GPU migliorata fino al 17%. Entrambi i modelli adottano inoltre una nuova Camera di Vapore 3D e certificazione IP68 per tablet e S Pen. Sono diverse le cover disponibili, questa, per esempio, rende il Tab S12 Ultra un vero e proprio PC portatile con tanto di touchpad Sul piano hardware, Tab S12 Ultra abbina al pannello da 14,6 pollici una risoluzione di 2960 × 1848 pixel, mentre il 12,6 pollici di S12+ arriva a 2800 × 1752 pixel. Entrambi utilizzano tecnologia Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz e integrano quattro altoparlanti con audio spaziale a quattro canali. Cambiano invece alcune specifiche di connettività: Ultra supporta Wi-Fi 7, mentre S12+ si ferma al Wi-Fi 6E; per entrambi sono presenti Bluetooth 6.0 e varianti 5G. Ultra può essere configurato con un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, mentre S12+ arriva a 12 GB e 512 GB; la microSD supporta fino a 2 TB su entrambi.

La prova su strada Abbiamo avuto modo di toccare con mano, seppur brevemente, i due tablet di Samsung presso il Politecnico di Milano, dove il colosso coreano ha intenzione di far partire un tour itinerante che toccherà diverse città e diversi atenei per dare modo agli studenti universitari di provare le novità offerte. Novità che, come vedremo, sembrano pensate per loro, visto che si concentrano sull'editing video, sulla manipolazione delle immagini o sul velocizzare la creazione di appunti e slide. Lo spessore è minimo, nonostante questo la comodità resta su livelli molto alti Il vantaggio dei tablet è che si pongono a metà strada tra i computer portatili e i telefoni, fornendo un'esperienza ibrida che consente di avere la potenza e lo spazio dei primi e la portabilità dei secondi. I Samsung Tab S12+ e Ultra, infatti, offrono una schermo sufficientemente ampio e luminoso per poter essere utilizzati ovunque, anche all'aperto, utilizzando più app contemporaneamente e condividendo facilmente la visione con gli altri. Allo stesso tempo il peso e lo spessore, anche con la cover a forma di tastiera, sono contenuti e garantiscono un'esperienza di scrittura piacevole e scorrevole. La scocca in alluminio, inoltre, garantisce quella resistenza necessaria a farli "sopravvivere" negli zaini su e giù per i mezzi pubblici. Completano la suite uno schermo tattile piuttosto reattivo e la S Pen, uno strumento utilissimo per disegnare o convertire in testo gli appunti presi manualmente. La sensazione, anche grazie al design curato, è quella di trovarsi davanti a strumenti premium, come da tradizione di Samsung, con una qualità costruttiva di alto livello e una personalizzazione degli strumenti e delle funzionalità piuttosto importante.

One UI 9, Galaxy AI e le app per produttività e creatività One UI 9 permette di dividere il display in tre sezioni attraverso Multischermo, così da utilizzare contemporaneamente applicazioni differenti, mentre la S Pen può lavorare insieme a Samsung Notes e Assistente Note per annotazioni e riepiloghi. Samsung include inoltre sei mesi di Google AI Pro sui dispositivi idonei, con accesso agli strumenti Gemini e Gemini Notebook; quest'ultimo può riunire note, immagini, registrazioni e documenti e utilizzarli per generare riepiloghi, podcast e quiz. Anche Samsung Browser riceve funzioni che tengono conto delle pagine aperte e della cronologia per recuperare o riassumere informazioni consultate in precedenza. Le funzioni Galaxy AI possono richiedere un Samsung Account e disponibilità e supporto linguistico possono cambiare in base al mercato. L'UI dei nuovi Tab è affine a quella di tutti gli altri prodotti Samsung Una parte importante dell'offerta riguarda le applicazioni: Adobe Photoshop arriva preinstallato e, secondo quanto detto da Samsung, sarà disponibile in esclusiva su Galaxy Store per almeno sei mesi dal 7 ottobre 2026 prima che Adobe possa distribuirlo attraverso altri store. La versione per tablet comprende strumenti basati su Adobe Firefly, tra cui Riempimento Generativo e Da immagine a video, oltre ad Assistente IA in versione beta. Sono presenti anche Notability, mentre Goodnotes, LumaFusion, Notion, Clip Studio Paint, MyScript Math, MyScript Notes, Noteshelf 3 e ArcSite completano l'offerta dedicata a scrittura, disegno, studio e montaggio. Per trasformare il tablet in una postazione più tradizionale Samsung propone inoltre Pro Keyboard, con tasto Galaxy AI Key configurabile con Bixby, Gemini o Perplexity, e Book Cover Keyboard Slim; entrambe vengono vendute separatamente.

Focus sulla produttività I dispositivi sono pensati con la produttività in mente: il focus di Samsung è sulle caratteristiche uniche di questi device e su come potrebbero aiutare a rendere più fluido il proprio lavoro. Se da una parte lo schermo ampio, soprattutto della versione S12 Ultra, consente di lavorare con 8 app aperte contemporaneamente, e un massimo di 3 a schermo condiviso, il resto lo fa la suite di funzionalità IA che viene fornita in dotazione coi tablet. Non si parla di token e tempo di utilizzo, ma di una disponibilità 24/7 (previa una connessione internet) di tutte le feature disponibili. Si va dalla possibilità di modificare un'immagine a piacimento, cancellando, spostando o generando elementi grazie all'IA, alla capacità di registrare e trascrivere al volo gli audio catturati, una funzionalità perfetta per prendere appunti in università, dove Samsung vuole portare i suoi tablet grazie a un evento itinerante che parte dal Politecnico di Milano, o per i professionisti che devono seguire diversi meeting e conferenze e hanno poco tempo per "sbobinare", come si diceva un tempo, tutto quello che si è detti. Non mancano interessanti funzionalità anche per quanto riguarda l'editing video, come suite per regolare le voci e i rumori di fondo o la capacità di tracking di un singolo elemento, fondamentale per velocizzare la creazione di contenuti di creator e affini. Partendo dalla foto di un piatto, abbiamo creato questa composizione. Piuttosto kitsch, certo, ma sono bastati davvero pochi minuti per estrapolare un soggetto e inserirlo in un contesto completamente differente I tablet, in questo senso, sfruttano la loro natura ibrida per portare queste cose e consentire di lavorare in ogni luogo in maniera più comoda ed efficiente rispetto a quanto si può fare via telefono. La possibilità di scambiare file al volo con Android e iOS, oltretutto, consente di rendere i flussi di lavoro più veloci e immediati, abbattendo le barriere che dispositivi, tecnologie e marchi diversi potrebbero creare.