Dopo Meta Muse, OpenAI presenta Dots: nuovi agenti IA super carini e sempre attivi

OpenAI ha presentato i Dots , agenti IA personali in grado di lavorare in background rimanendo costantemente attivi. Dopo Meta Muse, con la sua mascotte "pucciosa", è quindi il turno di nuovi agenti dalle sembianze per certi versi simili, anche per quanto riguarda le attività che possono svolgere. Entrambi, infatti, sono progettati per portare avanti diversi compiti in autonomia , senza richiedere la presenza costante dell'utente. Vediamo meglio i dettagli.

Agenti costantemente attivi

I Dots si basano su GPT-6 Astra, l'ultimo modello di OpenAI estremamente avanzato e preciso. Gli agenti possono lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sono in grado di collegarsi a oltre 4.000 app. Inoltre, è possibile avviare una "chiamata vocale" con il proprio dot per fare brainstorming, confrontarsi sulle idee e sviluppare insieme nuovi spunti di lavoro.

OpenAI Dots

"All'interno di OpenAI, stiamo iniziando a vedere come cambia il lavoro quando un'intelligenza ti affianca costantemente. Viene segnalato un bug su Slack e i dots iniziano a indagare. Arriva un nuovo design e i dots lo trasformano in un'app funzionante, mentre il team si concentra sui feedback dei clienti", spiega OpenAI.

Come funzionano i Dots

I Dots possono inoltre essere contattati tramite ChatGPT, messaggi di testo, Slack e Microsoft Teams, mantenendo il contesto delle conversazioni tra i diversi canali. Nello specifico, gli agenti usano un computer nel cloud e un browser dedicato, ed è possibile controllare il loro lavoro in qualsiasi momento. Se ad esempio state sviluppando un'app, il vostro dot monitorerà i feedback dei clienti per definire miglioramenti da apportare o correggere bug.