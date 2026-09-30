La mappa completa di Pokémon Vento e Onda potrebbe essere trapelata

Le irregolarità evidenti nell'immagine derivano dal fatto di essere sostanzialmente un "puzzle" composto da tasselli differenti , emersi nelle settimane scorse e messi insieme in maniera un po' approssimativa, ma in modo da rendere l'idea.

Questa deriva dalla composizione di diverse ricostruzioni, a partire da informazioni ufficiali e arricchite con elementi trapelati da leak o altro, fino a costruire l'immagine che potete vedere riportata nel messaggio su X da Centro Leaks, nota fonte di informazioni sulla serie.

In attesa di informazioni ufficiali su Pokémon Vento e Onda , ci affidiamo a qualche possibile leak per scoprire qualcosa sui nuovi capitoli in arrivo, come questa possibile riproduzione della mappa completa del gioco .

Spunta anche la possibile Palestra di tipo Erba

Come è ben noto, l'ambientazione di Pokémon Vento e Onda sarà ampiamente caratterizzata da una quantità soverchiante di mare, trattandosi di una zona oceanica, con il territorio disposto su isole a comporre un ampio arcipelago.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il mondo di gioco sarà dunque un vasto open world in cui ci troveremo a navigare tra un'isola e l'altra, con queste che potranno essere più o meno estese, in un'ambientazione con caratteristiche tipicamente tropicali, come è emerso anche dal primo trailer di presentazione.

Nella mappa si possono scorgere anche varie strutture che potrebbero rappresentare le varie Palestre dislocate sul territorio, come da tradizione della serie.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Proprio una di queste sarebbe protagonista di un ulteriore leak che potete vedere qui sopra, incentrato su quella che sembra essere la Palestra di tipo Erba, anche questa ricostruita da frammenti di informazioni, immagini e video.

Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e non definitive, da prendere come derivanti da voci di corridoio. In base a quanto emerso in precedenza, Pokémon Vento e Onda includerebbero un enorme numero di nuove creature.