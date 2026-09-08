Pokémon Vento e Onda non sono ancora usciti, ma il franchise ha già registrato vendite record

Secondo quanto riferito dalla testata Denfaminico Gamer (dunque non in base a risultati ufficiali pubblicati da The Pokémon Company) il franchise ha generato finora 3,4 miliardi di dollari solo per quanto riguarda il 2026, dunque senza nemmeno considerare un anno completo: si tratta di una cifra record anche per la ricca serie in questione, che ha registrato un incremento del 29% rispetto ai numeri dell'anno scorso, secondo l'analista Serkan Toto.

Mancano ancora vari mesi all'arrivo di Pokémon Vento e Onda , ma intanto la serie sembra andare avanti benissimo anche senza, considerando che ha appena fatto registrare vendite record per quest'anno , a dimostrazione di come il franchise stia godendo sempre di ottima salute.

Un aumento esplosivo nelle vendite

Sembra che The Pokémon Company abbia aumentato il proprio utile netto di 13,6 volte dal 2018 e si prevede che guadagni oltre 120 miliardi di yen (circa 770 milioni di dollari) alla fine dell'anno fiscale 2026, dunque un aumento esplosivo rispetto agli 8,8 milioni di yen del 2018.



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Una cosa notevole di questi risultati è che sono arrivati senza considerare l'uscita di un capitolo maggiore della serie, visto che Pokémon Vento e Onda usciranno solo nel 2027.

Gli incassi sono allora legati al grande e per molti aspetti inatteso successo di Pokémon Pokopia, che ha venduto cinque milioni di copie a soli cinque mesi dal lancio, ma anche alle riedizioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Nintendo Switch, i cui quattro milioni di copie vendute hanno consolidato il classico per GBA come uno dei giochi Pokémon più venduti di sempre.