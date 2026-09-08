Robert Pattinson è coinvolto in Physint, il nuovo gioco di Hideo Kojima? Qualcuno ne è convinto

Non è chiaro se Pattinson sia destinato a ricoprire il ruolo del protagonista o quello del misterioso villain con "accento tedesco" che compariva negli annunci ufficiali sul casting .

Sta emergendo una particolare teoria da parte dei fan su Physint , il nuovo gioco stealth action da parte di Hideo Kojima e riguarda uno dei suoi personaggi, che secondo molti sarebbe nientemeno che Robert Pattinson .

C'è un legame tra i due?

Secondo i fan, anche il personaggio che campeggia nel poster principale di Physint distribuito finora al pubblico potrebbe essere proprio Pattinson, e una somiglianza in effetti c'è, sebbene la silhouette sia alquanto oscurata.



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Un altro indizio è emerso da una puntata del podcast di Hideo Kojima, nel quale il director ha raccontato un episodio accaduto durante il Festival di Cannes del 2025 che ha dimostrato l'amicizia con Pattinson, il quale ha fornito a Kojima alcuni biglietti per un after party, dopo una chiamata.

L'autore ha descritto poi a più riprese Pattinson come una persona estremamente gentile, dimostrando grande apprezzamento per le sue capacità di recitazione, tanto da far intravedere (almeno ai fan che vogliono seguire questa teoria) ulteriori suggerimenti sul fatto che l'attore in questione possa essere all'interno del nuovo progetto di Kojima.

Per il momento, però, non è dato sapere molto di Physint: Kojima Productions è probabilmente più presa dal nuovo horror OD per il momento, e lo stealth action dovrebbe arrivare solo in seguito.