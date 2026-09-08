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Lo spot di Marvel's Wolverine ci ricorda che Logan è il migliore in quello che fa

Quando mancano ormai pochi giorni all'uscita di Marvel's Wolverine, il nuovo spot pubblicato da Sony ci ricorda che Logan è il migliore in quello che fa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/09/2026
Il protagonista di Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
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"Sono il migliore in quello che faccio, ma quello che faccio non è piacevole": si tratta di una delle frasi più celebri di Logan ed è alla base del nuovo spot di Marvel's Wolverine, che mostra ancora una volta il gioco in azione.

Disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 15 settembre, il titolo sviluppato da Insomniac Games sarà probabilmente l'opera più cruda e sanguinolenta che lo studio first party Sony abbia mai realizzato, da qui il rimando alle parole del celebre mutante con gli artigli.

A differenza della quasi totalità dei suoi "colleghi", infatti, il personaggio creato nel 1974 da Len Wein, John Romita Sr. e Herb Trimpe si è sempre distinto per la sua tendenza a uccidere, intimamente legata alla natura animalesca di un guerriero sottoposto a sofferenze indicibili.

Marvel's Wolverine presenta i costumi extra della Digital Deluxe Marvel's Wolverine presenta i costumi extra della Digital Deluxe

Ebbene, anche il passato di Logan verrà celebrato in Marvel's Wolverine, grazie all'ampio set di costumi extra che sarà possibile sbloccare nel gioco e che rimandano ad alcune delle saghe più famose di James "Logan" Howlett.

Un universo sempre più ampio

Dopo lo straordinario successo dei tie-in dedicati a Spider-Man, Marvel's Wolverine punterà a espandere ulteriormente l'universo videoludico Sony, che potrebbe in futuro vedere anche l'uscita del tanto chiacchierato gioco di Venom.

L'eventuale avventura in solitaria dedicata al simbionte alieno e al suo ospite umano si rifarà ai toni edulcorati dei tie-in di Spider-Man o punterà anch'esso a portare sullo schermo una grossa dose di violenza, come promette di fare Marvel's Wolverine?

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