Lo spot di Marvel's Wolverine ci ricorda che Logan è il migliore in quello che fa

"Sono il migliore in quello che faccio, ma quello che faccio non è piacevole": si tratta di una delle frasi più celebri di Logan ed è alla base del nuovo spot di Marvel's Wolverine, che mostra ancora una volta il gioco in azione.

Disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 15 settembre, il titolo sviluppato da Insomniac Games sarà probabilmente l'opera più cruda e sanguinolenta che lo studio first party Sony abbia mai realizzato, da qui il rimando alle parole del celebre mutante con gli artigli.

A differenza della quasi totalità dei suoi "colleghi", infatti, il personaggio creato nel 1974 da Len Wein, John Romita Sr. e Herb Trimpe si è sempre distinto per la sua tendenza a uccidere, intimamente legata alla natura animalesca di un guerriero sottoposto a sofferenze indicibili.

Ebbene, anche il passato di Logan verrà celebrato in Marvel's Wolverine, grazie all'ampio set di costumi extra che sarà possibile sbloccare nel gioco e che rimandano ad alcune delle saghe più famose di James "Logan" Howlett.