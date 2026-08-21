Abbiamo poi il New Leather Suit , che non proviene dalla versione cinematografica del personaggio bensì da una saga dei New X-Men di Grant Morrison, e nel trailer viene mostrato nel mezzo di una spettacolare sequenza in cui Wolverine combatte bordo di una moto.

Il design di questo costume è dunque il primo e originale , creato da John Romita Sr. e disegnato per l'occasione da Len Wein nel 1974, e rispetto all'uniforme classica di Wolverine presenta diversi riferimenti visivi agli artigli, oltre a delle "orecchie" sostanzialmente meno pronunciate.

Si parte dall' Incredible Suit , così chiamato per un motivo molto semplice: il debutto di Wolverine è avvenuto sulle pagine del numero 180 di Incredible Hulk, quando il mutante con gli artigli è comparso dal nulla per attaccare sia il golia verde che il suo avversario di turno, Wendigo.

Il nuovo trailer di Marvel's Wolverine presenta i costumi extra della Digital Deluxe , che conoscevamo fin dall'annuncio delle edizioni del gioco ma che sono stati mostrati in video per la prima volta da Insomniac Games e Sony.

Gli altri costumi

L'Age of Apocalypse Suit proviene dall'omonima saga a fumetti ed è stato citato anche in una scena di Deadpool & Wolverine, appena battuto da Odissea come il film "rated-R" di maggior successo di sempre al botteghino: qui il personaggio è privo di una mano, ma nel gioco non potevano riprodurre esattamente questa caratteristica e così l'hanno "mascherata" con un prolungamento meccanico.

Abbiamo quindi il Savage Suit, davvero splendido e creato per l'occasione da Adam Cubert: un costume effettivamente selvaggio, che riprende l'idea dei "graffi" ma la applica in una maniera differente e moderna, consegnandoci un risultato notevolissimo.

L'ultimo è il Night Hunt Suit, anche questo un costume originale creato da Iban Coello e caratterizzato da tonalità diverse dal solito, adatte appunto a una caccia notturna fra blu, nero e grigio: una combinazione che non si vede spesso addosso a Wolverine.