Ma, da soli, questi due titoli possono davvero comporre un cofanetto che non sfiguri rispetto all'abbondanza e al valore storico del precedente ? E, soprattutto, questa volta Konami ha imparato dalle ingenuità tecniche commesse con il Volume 1 ?

Viviamo un'epoca in cui si parla tanto di conservazione , di fare in modo che anche i videogiochi datati rimangano accessibili: la Master Collection di Metal Gear ha cercato di sposare questa visione e, dopo aver dato (maldestramente, almeno all'inizio) una nuova giovinezza ai primi tre capitoli Solid, ora si è dedicata a MGS4 e a Metal Gear Solid: Peace Walker.

Non è un caso che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 , allora, suoni alle orecchie dei fan della saga come una sorta di piccolo miracolo: in qualche modo, Konami è riuscita a tirare Snake fuori dalla sua gabbia - coerentemente con quanto veniva detto nel gioco, in effetti - e a consegnare Guns of the Patriots alle console e ai PC odierni.

Considerando quanto il tempo che passa sia un tema chiave di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, è quasi ironico aprire questa recensione ricordando che sono trascorsi diciotto anni da quel 2008 in cui Old Snake affrontò la sua missione finale. Diciotto anni in cui l'epilogo ultimo della saga di Konami e Hideo Kojima è rimasto confinato su PlayStation 3, senza mai una nuova pubblicazione, a causa delle unicità tecniche che la console Sony imponeva.

"Questa è la mia missione finale"

Rimettere le mani su Metal Gear Solid 4 dopo diciotto anni sorprende da subito per una cosa: prova in modo concreto che il gioco fosse avanti di vent'anni al momento della sua uscita originale. Vero che, nell'inclusione in questo cofanetto, Guns of the Patriots indossa il vestito elegante delle grandi uscite: risoluzione nativa fino a 2160p e qualità Ultra raggiungibile facilmente su PC (la versione da noi testata), anche se il blocco a 60 fps per la versione Windows grida un po' vendetta. Ma il risultato è un piacere da vedere e da giocare.

Esito non banale, considerando che gli interventi tecnici su Metal Gear Solid 4 sono ridotti all'osso: l'espressività, la resa delle luci, le animazioni sono esattamente le stesse del 2008 - e sono ancora efficaci, credibili. Un risultato impressionante, che evidenzia bene quanto Guns of the Patriots tenesse, così in anticipo sui tempi, alla sua messa in scena.

Il gioco, che aveva sulle spalle il peso di essere l'epilogo di tutta la saga - nella timeline canonica, non c'è più alcun evento dopo quelli narrati in questo gioco - si reggeva su due anime: il valore narrativo e le sperimentazioni ludiche. Il primo cercava di dare una spiegazione a tutti i punti lasciati slegati dalla saga fino ad allora, rimettendo insieme i personaggi di tutti e tre gli episodi Solid precedenti. Il risultato fu una rimpatriata ad altissimo tasso di emozioni, che strizzava l'occhio ai suoi antenati illustri ed era pensata soprattutto per chi Metal Gear lo conosceva bene, ed era arrivato al cospetto di Old Snake crescendo (e invecchiando) insieme a lui, di episodio in episodio. Questo è ancora vero oggi: immaginare di partire da Metal Gear Solid 4 traccerebbe un percorso estremamente in salita, dati i continui riferimenti a ciò che è accaduto prima, e la mole di filmati davvero impressionante - ci sono sequenze che si susseguono anche per un'ora o più - sarà probabilmente respingente per chi non arriva a Guns of the Patriots con il cuore già gonfio dell'amore per i tre capitoli precedenti.

L'altra anima è quella di gameplay, che a sua volta resiste ancora benissimo alla prova del tempo: solo per contestualizzarne l'età e l'epoca di origine in pochissime parole, pensate che questo gioco è di tre anni più vecchio di Skyrim. Eppure, controller alla mano è ancora snello, agile, strapieno di possibilità. Le sue meccaniche stealth sono praticamente analoghe a quelle che vediamo nei giochi odierni - e questo, pur con tutta la stima per MGS4, non depone in favore dell'evoluzione dello stealth negli ultimi vent'anni - e il level design brilla per le possibilità che offriva, soprattutto nei primi due atti del viaggio.

In Guns of the Patriots, Snake si trova catapultato in mezzo ai campi di una guerra che... è cambiata

Per circa la metà dell'avventura, infatti, Guns of the Patriots non ci imponeva di infiltrarci in scenari silenziosi, all'ombra da occhi indiscreti, ma nel bel mezzo di territori in aperto conflitto, tra due eserciti in lotta. Il risultato era che Snake si trovava a intrufolarsi mentre le sparatorie imperversavano, le bombe cadevano e i mortai ruggivano - con il giocatore che poteva anche scegliere di spalleggiare una delle fazioni, così da farsela amica e passare indisturbato tra i suoi ranghi.

Anche il sistema Octocamo, evoluzione delle mimetiche di Snake Eater, fu a suo modo un colpo di genio che ancora funziona: anziché costringere il giocatore a cambiare uniforme a ogni manciata di passi, per mimetizzarsi nell'ambiente, la tuta di Snake lo fa da sola, assorbendo la texture della superficie contro cui siamo appoggiati. Ed è solo una delle tante trovate che impreziosiscono e rendono scorrevole il gameplay, dove si distingue anche la possibilità di utilizzare il piccolo Metal Gear MK II per la ricognizione, o di costruire e personalizzare un arsenale tutto nostro nell'apposito negozio di armi in-game, debitamente motivato nella diegesi del gioco.

Quanta umanità rimane in soldati chiamati a combattere una guerra che, essendo alla base dell'economia, non può mai finire?

Il lato più impressionante è che, oltre che in tutto questo, Metal Gear Solid 4 era avanti di vent'anni anche nelle tematiche che affrontava - un marchio di fabbrica della saga, divenuta profetica in tutte le sue anticipazioni più distopiche. L'ultimo viaggio di Snake dipingeva infatti un mondo dove il conflitto costante è il motore economico dominante, ed è quindi necessario alimentarlo con sempre nuovi conflitti, guerre per procura e compagnie militari private di "professionisti della guerra".

Il conflitto, la morte violenta e l'industria delle armi diventano così business egemonici, per rendere efficaci i quali il mondo di Guns of the Patriots rinunciava addirittura all'umanità: tutti i combattenti sono sottoposti a un Sistema, gestito da IA, che controlla le loro emozioni e i loro impulsi, così da non farli esitare, da permettergli di coordinarsi come se fossero macchine e di raggiungere i loro obiettivi senza mai un rimorso. Perché la guerra si combatte meglio e diventa più profittevole, quando togli dall'umano la componente di umanità e, meglio ancora, la fai gestire a un sistema di IA - e Metal Gear Solid 4 lo diceva già nel 2008.

In questa Master Collection, MGS4 arriva a 2160p e 60 fps

Dal punto di vista dell'inclusione nella Master Collection Vol. 2, come detto, in realtà Konami (e, con lei, i team in outsourcing a cui si è affidata) ha toccato poco e niente. Anzi, il gioco è così fedele all'originale che perfino alcuni momenti in cui i sottotitoli erano leggermente scoordinati rispetto all'audio, nella localizzazione italiana, sono rimasti identici. Rivivrete esattamente lo stesso gioco, con tutta la nitidezza consentita dal passaggio fino al 4K, ma senza le iconiche, ma lunghissime installazioni tra un atto e l'altro, sostituite da caricamenti brevissimi che si avvertono appena.

Peccato solo per l'assenza di anche solo qualche filtro migliorativo - quelle cose che si trovano perfino negli emulatori - che permetta di giocare un po' con resa, luci, palette di colori. Si tratta di un vezzo, intendiamoci, ma sarebbe stato comunque sensato dare qualche opzione tecnica in più a questa riproposizione. Anche se, certo, già solo il fatto di poter rigiocare MGS4 senza dover riesumare la propria PS3, e con questa nitidezza, è un trionfo di per sé.