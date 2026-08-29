Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 debutta maluccio nella classifica eShop

Il debutto di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 su eShop non è stato entusiasmante: la raccolta dedicata alla serie Konami, disponibile anche in versione Nintendo Switch, si è piazzata soltanto al ventunesimo posto nella classifica generale e al settimo in quella digitale.
Considerando che la collection ha fatto il proprio esordio il 27 agosto, è possibile che siano state registrate soltanto le vendite delle prime ore, a seconda di quando sono state effettuate le rilevazioni. Ad ogni modo, il risultato appare comunque deludente.
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Super Smash Bros. Ultimate
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Pokemon Rosso Fuoco
- Nintendo Switch Sports
- GTA: The Trilogy
- Leggende Pokémon: Z-A
- Rhythm Paradise Groove
Per il resto, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno non si muove dalla vetta della classifica, seguito questa settimana da Super Smash Bros. Ultimate e da Minecraft, con Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Party Jamboree a completare la top five.
La classifica dei giochi in digitale
Sappiamo che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2 hanno venduto più di molti AAA moderni, e infatti sono ancora loro a comandare la classifica dei titoli disponibili nel solo formato digitale.
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokemon Verde Foglia
- Stardew Valley
- Deltarune
- Moonlight Peaks
- Super Mario Galaxy 2
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
- Disney Dreamlight Valley
- Minecraft Dungeons
- Super Mario Galaxy
Come detto, le vendite digitali di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sono andate decisamente meglio di quelle fisiche, ma la raccolta non si è comunque spinta al di là della settima posizione nella classifica eShop al lancio.