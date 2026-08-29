Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 debutta maluccio nella classifica eShop

Il debutto di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 su eShop non è stato entusiasmante: la raccolta dedicata alla serie Konami, disponibile anche in versione Nintendo Switch, si è piazzata soltanto al ventunesimo posto nella classifica generale e al settimo in quella digitale.

Considerando che la collection ha fatto il proprio esordio il 27 agosto, è possibile che siano state registrate soltanto le vendite delle prime ore, a seconda di quando sono state effettuate le rilevazioni. Ad ogni modo, il risultato appare comunque deludente.

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Per il resto, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno non si muove dalla vetta della classifica, seguito questa settimana da Super Smash Bros. Ultimate e da Minecraft, con Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Party Jamboree a completare la top five.