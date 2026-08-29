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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 debutta maluccio nella classifica eShop

Mentre Tomodachi Life: Una Vita da Sogno continua a dominare la classifica eShop di Nintendo Switch, il debutto di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 non entusiasma.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/08/2026
Snake in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Il debutto di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 su eShop non è stato entusiasmante: la raccolta dedicata alla serie Konami, disponibile anche in versione Nintendo Switch, si è piazzata soltanto al ventunesimo posto nella classifica generale e al settimo in quella digitale.

Considerando che la collection ha fatto il proprio esordio il 27 agosto, è possibile che siano state registrate soltanto le vendite delle prime ore, a seconda di quando sono state effettuate le rilevazioni. Ad ogni modo, il risultato appare comunque deludente.

  1. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  2. Super Smash Bros. Ultimate
  3. Minecraft
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Pokemon Rosso Fuoco
  7. Nintendo Switch Sports
  8. GTA: The Trilogy
  9. Leggende Pokémon: Z-A
  10. Rhythm Paradise Groove
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, la recensione di un ritorno attesissimo Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, la recensione di un ritorno attesissimo

Per il resto, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno non si muove dalla vetta della classifica, seguito questa settimana da Super Smash Bros. Ultimate e da Minecraft, con Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Party Jamboree a completare la top five.

La classifica dei giochi in digitale

Sappiamo che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2 hanno venduto più di molti AAA moderni, e infatti sono ancora loro a comandare la classifica dei titoli disponibili nel solo formato digitale.

  1. Pokemon Rosso Fuoco
  2. Pokemon Verde Foglia
  3. Stardew Valley
  4. Deltarune
  5. Moonlight Peaks
  6. Super Mario Galaxy 2
  7. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
  8. Disney Dreamlight Valley
  9. Minecraft Dungeons
  10. Super Mario Galaxy

Come detto, le vendite digitali di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sono andate decisamente meglio di quelle fisiche, ma la raccolta non si è comunque spinta al di là della settima posizione nella classifica eShop al lancio.

#Nintendo eShop #Classifica
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