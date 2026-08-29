Preordina il bundle esclusivo ASUS ROG XBOX Ally X20, disponibile su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare il bundle ASUS ROG XBOX Ally X20 a 2.599 €. Si tratta di un prodotto che uscirà ufficialmente il 15 ottobre 2026. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
I contenuti del bundle
Questo bundle include diversi contenuti, tra cui il dispositivo handheld, gli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20, la valigetta ROG x Pelican protector cade e la cover protettiva dbrand Killswitch Case. Il dispositivo handheld è dotato di schermo OLED touch da 7,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, 24 GB di RAM, SSD da 1 TB e processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme per offrire le massime prestazioni.
In questo caso, inoltre, vedrai uno chassis in plastica nera trasparente con dettagli dorati lungo il telaio, insieme al badge dedicato al 20° anniversario di ROG. Si tratta quindi di un pacchetto che include diversi prodotti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.