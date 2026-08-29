Xbox Helix sarà "una famiglia di dispositivi", ha detto Asha Sharma

Xbox Helix sarà "una famiglia di dispositivi": lo ha detto Asha Sharma nel corso di un'intervista in cui ha parlato della prossima piattaforma da gioco prodotta da Microsoft, che a quanto pare non sarà un'unica console.

"È vero, non stiamo condividendo ulteriori informazioni su Helix (...), ma abbiamo lavorato duramente a una grande prossima generazione e a una grande famiglia di dispositivi per Helix, e riveleremo presto nuovi dettagli", ha detto la CEO di XBox.

L'espressione "famiglia di dispositivi" è un po' vaga, ma appare difficile considerarla casuale: la sensazione è che Microsoft sia intenzionata a proporre una nuova generazione composta da più prodotti, in maniera simile a quanto fatto con Xbox Series X e Xbox Series S.

Una strategia simile potrebbe peraltro sposarsi con la concreta esigenza di portare nei negozi almeno una macchina dal prezzo accessibile, visto tutto ciò che sta succedendo al mercato dei componenti hardware e le prospettive tutt'altro che rosee sul futuro.