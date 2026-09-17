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Il Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario Pokémon è disponibile su invito

Tra le offerte di Amazon troviamo il Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario del GCC Pokémon, con una serie di contenuti esclusivi. Il prodotto è disponibile solo su invito.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/09/2026
Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario Pokémon

Su Amazon è attualmente disponibile su invito il Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario Pokémon a 54,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come specificato, dovrai cliccare su "Richiedi invito", dato che si tratta di un prodotto altamente richiesto. Successivamente, se l'invito dovesse essere accettato, riceverai un'e-mail per procedere. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti del set

Questo set include:

  • 9 pacchetti di carte dell'espansione 30° Anniversario del GCC Pokémon
  • Carta promo a figura intera con Nidorina
  • 16 carte Energia Base olografiche
  • 65 bustine protettive
  • Guida giocatore dedicata all'espansione 30° Anniversario
  • Set da 6 dadi segnalini danno
  • Dado lancia-moneta per le gare
  • Moneta in plastica da collezione
  • Cofanetto da collezione dotato di sei divisori
  • Carta codice da usare nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live
Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario Pokémon
Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario Pokémon

Come anticipato, si tratta di un set esclusivo per festeggiare il 30° anniversario. Assicurati di richiedere l'invito quanto prima, dato che è un prodotto molto atteso. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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