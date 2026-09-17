Il Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario Pokémon è disponibile su invito

Su Amazon è attualmente disponibile su invito il Set Allenatore Fuoriclasse per il 30° anniversario Pokémon a 54,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come specificato, dovrai cliccare su "Richiedi invito", dato che si tratta di un prodotto altamente richiesto. Successivamente, se l'invito dovesse essere accettato, riceverai un'e-mail per procedere. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
I contenuti del set
Questo set include:
- 9 pacchetti di carte dell'espansione 30° Anniversario del GCC Pokémon
- Carta promo a figura intera con Nidorina
- 16 carte Energia Base olografiche
- 65 bustine protettive
- Guida giocatore dedicata all'espansione 30° Anniversario
- Set da 6 dadi segnalini danno
- Dado lancia-moneta per le gare
- Moneta in plastica da collezione
- Cofanetto da collezione dotato di sei divisori
- Carta codice da usare nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live
Come anticipato, si tratta di un set esclusivo per festeggiare il 30° anniversario. Assicurati di richiedere l'invito quanto prima, dato che è un prodotto molto atteso. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.