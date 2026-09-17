Ora gli agenti IA possono segnalarsi tra loro e denunciare comportamenti pericolosi

Immaginate uno "sciame" composto da migliaia di agenti IA impegnati nell'esecuzione di diversi compiti. Non sempre, però, le cose vanno come previsto, come dimostrano alcuni episodi già osservati in passato. Un agente potrebbe infatti adottare strategie non previste pur di raggiungere l'obiettivo assegnato dall'essere umano, mentre in altri casi più agenti potrebbero comunicare e collaborare tra loro aggirando i limiti imposti, come accaduto nell'incidente che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face. Ad ogni modo, due nuovi servizi consentono agli agenti IA di segnalare altri "colleghi" qualora dovessero rilevare comportamenti anomali. Vediamo meglio come funzionano.