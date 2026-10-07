Ufficiale il nuovo monitor ASUS QD-OLED 4K a 180 Hz da 31,5": ecco il ROG Strix XG32UQDS

Il nuovo display era già comparso ad agosto in alcune indiscrezioni dedicate alla futura gamma di monitor OLED dell'azienda. Ora ASUS ne ha pubblicato le caratteristiche ufficiali, comprese alcune funzioni pensate per migliorare l'utilizzo dei pannelli QD-OLED in ambienti luminosi.

ASUS ha inserito nel proprio catalogo il ROG Strix OLED XG32UQDS, monitor gaming da 31,5 pollici basato su un pannello QD-OLED di terza generazione . Il modello combina risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta dichiarato di 0,03 millisecondi.

Le caratteristiche dell'ASUS ROG Strix OLED XG32UQDS

L'ASUS ROG Strix OLED XG32UQDS ha un pannello da 31.5 pollici con risoluzione di 3.840 × 2.160 pixel, copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e supporto al colore reale a 10 bit. ASUS dichiara inoltre una calibrazione di fabbrica con Delta E inferiore a 2 e un rapporto di contrasto di 1.500.000:1. Il monitor è quindi destinato anche a chi lavora con foto e video, oltre che al gaming.

Una delle novità è il trattamento BlackShield, che secondo ASUS aumenta di 2,5 volte la resistenza ai graffi rispetto ai pannelli QD-OLED della generazione precedente. L'azienda dichiara inoltre un miglioramento fino al 40% nella percezione dei livelli del nero in ambienti molto illuminati. Il sistema punta a ridurre uno dei limiti più evidenti dei QD-OLED quando una fonte di luce colpisce direttamente il pannello, con neri che possono apparire più chiari e tendenti al viola.

ASUS integra anche OLED Anti-Flicker 2.0, che combina la compensazione della luminanza con un limite regolabile alla frequenza di aggiornamento. L'obiettivo è ridurre lo sfarfallio che può comparire durante l'utilizzo del Variable Refresh Rate. Per la protezione del pannello c'è invece OLED Care Pro, con pulizia dei pixel, spostamento dell'immagine, rilevamento della barra delle applicazioni, regolazione della luminosità dei loghi e diversi livelli di attenuazione.

Tra le funzioni più particolari c'è il sensore Neo Proximity Sensor. Il sistema rileva quando l'utente si allontana dalla scrivania e sostituisce automaticamente l'immagine con una schermata nera, ripristinandola al ritorno. ASUS offre una garanzia di tre anni e integra inoltre il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e alla modalità G-SYNC Compatible di Nvidia.

Per il gaming competitivo sono disponibili anche modalità che simulano un'area di visualizzazione da 24,5 pollici fino a 180 Hz e formati 4:3 con risoluzione 1.280 × 960 o 1.024 × 768. La connettività comprende una DisplayPort 1.4 con DSC e due HDMI 2.1. Queste ultime consentono di utilizzare il 4K a 120 Hz con VRR anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il supporto permette 110 millimetri di regolazione in altezza, una rotazione laterale di ±25 gradi e un'inclinazione compresa tra -5 e +20 gradi.

ASUS non ha ancora comunicato il prezzo del ROG Strix OLED XG32UQDS né la data di disponibilità nei negozi. Il modello si inserisce però in una fascia di monitor OLED 4K sempre più orientata a combinare elevata frequenza di aggiornamento, accuratezza cromatica e sistemi specifici per limitare i problemi legati all'uso prolungato dei pannelli OLED.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix OLED XG32UQDS