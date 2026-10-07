Il team di State of Decay 3 ringrazia Xbox Game Pass per il successo della serie

In ogni caso, lo sviluppo su State of Decay 3 procede come previsto e il gioco arriverà nei prossimi mesi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con lancio direttamente al day one su Game Pass e con un beta test in arrivo su PC .

Come abbiamo visto, Undead Labs è tra i team che sono stati scorporati da Xbox Game Studios all'interno del recente "reset" della divisione videoludica di Microsoft, ma invece di essere acquisito da un'altra entità ha scelto di diventare indipendente , proseguendo i lavori secondo questa nuova giurisdizione, sebbene affrontando anche alcuni pesanti licenziamenti .

Intervistato da The Game Business, il capo di Undead Labs, Philip Holt , ha sostanzialmente ringraziato Xbox Game Pass per il successo raggiunto dalla serie State of Decay , spiegando che il servizio ha contribuito fortemente a raggiungere una platea di 25 milioni di giocatori.

Un modo efficace per espandere la community

La situazione ovviamente non è stata semplice, e se Undead Labs è stata staccata da Xbox Game Studios significa che qualcosa dev'essere andato storto all'interno dell'organizzazione, cosa che collegata alla volontà di Microsoft di rivedere tutta la situazione degli studi interni ha portato al netto cambio di gestione.

Tuttavia, ha spiegato Holt, il team si trova in una situazione che poteva favorire il passaggio a regime indie in quanto i lavori sono in stato avanzato, il budget richiesto per il completamento non è altissimo e lo studio si trova vicino a ottenere dei ricavi, vista l'uscita ormai prossima di State of Decay 3.

In particolare, il gioco si trova in una situazione piuttosto positiva in termini di pubblico potenziale anche grazie alla sua lunga permanenza all'interno di Xbox Game Pass, ha spiegato il capo di Undead Labs, che ha contribuito a creare un'ampia community.

"Credo che sia stato di enorme valore per State of Decay, e non so se saremmo dove siamo oggi se non fosse per il pubblico di Game Pass", ha affermato Holt.

"Semplicemente non avremmo raggiunto una dimensione di questo tipo. E una delle cose interessanti è che, come sapete, si tratta di un incremento semplificato di utenti. Credo che anche oggi ci si trovi con diverse migliaia di persone che entrano nel gioco ogni giorno".

"Il vantaggio di State of Decay è che si tratta di un gioco con un'elevata fidelizzazione", ha spiegato Holt, considerando peraltro come i dati dimostrino che "circa la metà dei nostri utenti attivi mensili gioca da quasi due anni e un quarto da più di cinque", a dimostrazione del fatto che molti degli utenti che provano il gioco, spesso attraverso Game Pass, poi rimangono al suo interno e ci ritornano regolarmente.