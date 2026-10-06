L'annuncio di State of Decay 3 è avvenuto con largo anticipo per un motivo preciso

"Stiamo parlando di State of Decay 3, lo stiamo annunciando, è di dominio pubblico e ora la gente sa che è in lavorazione", ha concluso l'ex capo di Undead Labs, a conferma di una strategia che per qualche anno ha effettivamente mantenuto in vita lo studio all'interno di Microsoft, fino alla separazione avvenuta nei mesi scorsi.

" Ero preoccupato che potessimo essere inghiottiti o addirittura ceduti prima di avere la possibilità di presentare al mondo ciò su cui stavamo lavorando", ha spiegato Holt. "Per me è stato un po' come mettere un segno sul tavolo."

A rivelarlo è stato Philip Holt, ex capo di Undead Labs, che nel corso di un'intervista ha detto di aver voluto procedere al reveal anticipato del nuovo capitolo della saga perché c'era il timore che lo studio potesse essere chiuso o ceduto .

State of Decay 3 è stato annunciato con largo anticipo rispetto ai tempi di sviluppo, com'è evidente alla luce dei sei anni passati dalla prima presentazione ad oggi. Tuttavia, a quanto pare, c'è un motivo preciso dietro questa scelta.

Una mossa alla Bill Gates?

Chi ha visto I Pirati di Silicon Valley ricorderà di come il film raccontava di quando Bill Gates ha venduto il suo primo sistema operativo ancora prima che esistesse: una mossa simile a quella tentata nel 2020 da Undead Labs, che aveva appena cominciato a lavorare a State of Decay 3 quando lo ha presentato ufficialmente.

"Mi sono messo un po' nei guai quando ho detto che all'epoca non avevamo davvero una squadra al lavoro sul gioco", ha ricordato Philip Holt. "Non è del tutto vero, ma di certo avevamo una squadra davvero molto piccola."

"Era un progetto relativamente piccolo all'interno di un'organizzazione gigantesca. Non pensavo che Microsoft avesse finito di effettuare acquisizioni e non pensavo che avrebbe continuato ad acquistare piccoli sviluppatori. Immaginavo che avrebbe iniziato ad acquistare realtà più grandi."