Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la modalità a estrazione DMZ con trailer e dettagli

Tra le caratteristiche più attese di Call of Duty: Modern Warfare 4 c'è probabilmente anche DMZ, la modalità a estrazione che torna, in una formula nuova, in questo capitolo della serie come una delle opzioni di gioco disponibili al lancio.
Nella data di uscita di Call of Duty: Modern Warfare 4, ovvero il 23 ottobre, la modalità DMZ rappresenterà probabilmente una delle offerte più ricercate dai giocatori, trattandosi di qualcosa di piuttosto nuovo per la serie, nonostante abbia radici abbastanza salde nei capitoli precedenti.
Nel classico stile di questo sotto-genere, anche in DMZ si tratta di affrontare missioni all'interno di un'ampia mappa con una certa libertà d'azione, ma con la necessità di raggiungere un obiettivo e poi eseguire un'estrazione per poter completare l'incarico.
La base operativa avanzata
La modalità DMZ torna peraltro a presentarsi con il nuovo trailer riportato qui sotto, che dà un taglio alquanto cinematografico a questa modalità di gioco, dando un po' un tono epico alle missioni che si affrontano in questa sezione e il particolare presentando le "Dynamic Ops", una tipologia di missioni tipica di DMZ.
Si parte dalla base operativa avanzata (BOA), che rappresenta un centro di comando per DMZ, dove è possibile gestire il personaggio, la sua progressione, l'equipaggiamento e dove è possibile pianificare le missioni.
La BOA si evolve e modifica, può essere gestita e personalizzata fino a contare su varie stazioni diverse. In queste possiamo selezionare gli operatori da utilizzare, consultare gli ordini DMZ, gestire scorte e arsenale, provare le armi nel poligono di tiro e infine arrivare allo schieramento.
Progressione e tipologie di missioni
Portando a termine le missioni si possono sbloccare varie ricompense che arricchiscono la base e incrementano le possibilità di gestione, come l'aggiunta della stampante 3D per creare nuove attrezzature e potenziamenti, sbloccare l'armaiolo per accedere a nuove armi e il mercante per vari oggetti, accedere alla classifica delle taglie, consultare la bacheca dei boss e tanto altro.
Una volta giunti allo Schieramento si entra nel vivo dell'operazione e qui ci troviamo a scegliere la tipologia di missioni a cui prendere parte: le principali sono le missioni narrative, che hanno obiettivi specifici e seguono una storia vera e propria, le operazioni dinamiche (illustrate nel trailer qui sopra) che offre risorse progressive e infine il movimento libero per esplorare Hajin City con maggiore libertà.
Nei giorni scorsi abbiamo visto le caratteristiche della versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 4, oltre alle novità della Stagione 1 tra estetiche e lotta ai cheater.