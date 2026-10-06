Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la modalità a estrazione DMZ con trailer e dettagli

La BOA si evolve e modifica, può essere gestita e personalizzata fino a contare su varie stazioni diverse. In queste possiamo selezionare gli operatori da utilizzare, consultare gli ordini DMZ, gestire scorte e arsenale, provare le armi nel poligono di tiro e infine arrivare allo schieramento.

Si parte dalla base operativa avanzata (BOA), che rappresenta un centro di comando per DMZ, dove è possibile gestire il personaggio, la sua progressione, l'equipaggiamento e dove è possibile pianificare le missioni.

Progressione e tipologie di missioni

Portando a termine le missioni si possono sbloccare varie ricompense che arricchiscono la base e incrementano le possibilità di gestione, come l'aggiunta della stampante 3D per creare nuove attrezzature e potenziamenti, sbloccare l'armaiolo per accedere a nuove armi e il mercante per vari oggetti, accedere alla classifica delle taglie, consultare la bacheca dei boss e tanto altro.

Una volta giunti allo Schieramento si entra nel vivo dell'operazione e qui ci troviamo a scegliere la tipologia di missioni a cui prendere parte: le principali sono le missioni narrative, che hanno obiettivi specifici e seguono una storia vera e propria, le operazioni dinamiche (illustrate nel trailer qui sopra) che offre risorse progressive e infine il movimento libero per esplorare Hajin City con maggiore libertà.

Nei giorni scorsi abbiamo visto le caratteristiche della versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 4, oltre alle novità della Stagione 1 tra estetiche e lotta ai cheater.