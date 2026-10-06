Transformers, Michael Bay e Steven Spielberg di nuovo insieme per il prossimo film

Il prossimo film dei Transformers vedrà il ritorno di Michael Bay e Steven Spielberg, rispettivamente nel ruolo di regista (non ancora confermato, ma la trattavia è in corso) e creative producer: una coppia esplosiva, che ha determinato il grande successo della saga cinematografica.
Basato su di una sceneggiatura di Jason Fuchs (Welcome to Derry), il nuovo capitolo della serie live action sarà ambientato ai giorni nostri e punterà a rilanciare il franchise nell'ambito di un vero e proprio ritorno alle origini, con Spielberg che potrà contare su di un peso determinante per quanto concerne le scelte creative.
Non ci sono ancora dettagli in merito alla trama o agli interpreti del film, ma stando ad alcune fonti il celebre regista e produttore sarebbe stato convinto a tornare in un ruolo così importante proprio dalla sceneggiatura di Fuchs, che dunque promette decisamente bene.
Sembra che l'ingaggio di Spielberg fosse una delle priorità dei nuovi vertici di Paramount Pictures, Josh Greenstein e Dana Goldberg, dopo la fusione con Skydance. Tuttavia il corteggiamento è stato piuttosto lungo e il sì è arrivato soltanto dopo circa un anno di discussioni.
Il dinamico duo
Salito a bordo Spielberg, i produttori hanno subito pensato a riformare la coppia che aveva trasformato la riduzione live action dei Transformers in uno straordinario successo, e così si è cominciato a immaginare anche un ritorno di Michael Bay, che ha diretto i primi cinque capitoli.
Come detto, al momento Bay non è ancora stato confermato ufficialmente nel ruolo di regista per il nuovo film della saga, ma le trattative si troverebbero in una fase avanzata e c'è senz'altro dell'ottimismo in merito alla riuscita dell'operazione.
Dopo alcune pellicole che non sono state in grado di riportare il franchise ai suoi fasti iniziali, Paramount Pictures punta dunque a realizzare qualcosa che si avvicini agli incredibili risultati dell'originale Transformers del 2007, capace di incassare complessivamente 5,4 miliardi di dollari al box office.
E i videogiochi?
Un eventuale ritorno in grande stile dei Transformers al cinema potrebbe avere effetti positivi anche per quanto concerne i videogiochi tratti da questa proprietà intellettuale, che dopo la cancellazione di Transformers: Reactivate non hanno visto la presentazione di altri progetti di un certo spessore.
Sappiamo tuttavia che Hasbro ha affidato a Saber Interactive una delle sue IP più importanti, e sebbene non ci siano state conferme molti pensano si tratti appunto dei Transformers, che nelle mani degli autori di Warhammer 40.000: Space Marine 2 potrebbe davvero rinascere videoludicamente.