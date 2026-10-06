Transformers, Michael Bay e Steven Spielberg di nuovo insieme per il prossimo film

Il prossimo film dei Transformers vedrà il ritorno di Michael Bay e Steven Spielberg, rispettivamente nel ruolo di regista (non ancora confermato, ma la trattavia è in corso) e creative producer: una coppia esplosiva, che ha determinato il grande successo della saga cinematografica.

Basato su di una sceneggiatura di Jason Fuchs (Welcome to Derry), il nuovo capitolo della serie live action sarà ambientato ai giorni nostri e punterà a rilanciare il franchise nell'ambito di un vero e proprio ritorno alle origini, con Spielberg che potrà contare su di un peso determinante per quanto concerne le scelte creative.

Non ci sono ancora dettagli in merito alla trama o agli interpreti del film, ma stando ad alcune fonti il celebre regista e produttore sarebbe stato convinto a tornare in un ruolo così importante proprio dalla sceneggiatura di Fuchs, che dunque promette decisamente bene.

Sembra che l'ingaggio di Spielberg fosse una delle priorità dei nuovi vertici di Paramount Pictures, Josh Greenstein e Dana Goldberg, dopo la fusione con Skydance. Tuttavia il corteggiamento è stato piuttosto lungo e il sì è arrivato soltanto dopo circa un anno di discussioni.