È morto all'età di 85 anni Peter Cullen, la voce di Optimus Prime

Peter Cullen , storico doppiatore canadese noto al grande pubblico per essere stato la voce originale di Optimus Prime nei film, nelle serie tv e nei videogiochi dei Transformers , è morto mercoledì scorso nella sua casa di Los Angeles all'età di 85 anni. La notizia è stata confermata ad The Hollywood Reporter dal suo agente, Kevin Motley.

Una grande perdita

In un comunicato ufficiale, la famiglia ha fatto sapere che l'attore "si è spento serenamente, circondato dalla sua amorevole famiglia, e portato nel cuore dai suoi numerosi amici e dagli innumerevoli fan in tutto il mondo". I familiari hanno inoltre aggiunto una richiesta per il pubblico: "Vi chiediamo di onorare la sua straordinaria eredità servendo le vostre comunità e guidando gli altri con compassione, integrità e lealtà, ricordando sempre di 'essere abbastanza forti da essere gentili'".

Nato a Montreal il 28 luglio 1941, Cullen aveva iniziato la sua carriera frequentando la National Theatre School of Canada. Dopo le prime esperienze in ambito teatrale, radiofonico e in programmi televisivi dal vivo, si trasferì a Hollywood lavorando come annunciatore e interprete in trasmissioni comiche come il The Smothers Brothers Comedy Hour e il The Sonny & Cher Comedy Hour.

Il ruolo che ha definito la sua carriera è arrivato nel 1984, quando fu scelto per doppiare il leader degli Autobot nella serie animata The Transformers. In un'intervista alla NPR del 2014, Cullen ricordava il momento del provino: "Ho fatto un'audizione come tutti gli altri. Mi dissero che era un eroe e che era un camion".

Per dare voce a Optimus Prime, l'attore trasse ispirazione dal fratello maggiore Larry, un marine decorato che aveva prestato servizio in Vietnam. "Quando tornò a casa, potei notare un cambiamento. Era più silenzioso, era un uomo e un supereroe per me", spiegò in un'intervista del 2006. "Lo osservavo e lo ascoltavo. Non avevo mai avuto l'opportunità di interpretare un supereroe, e quando si presentò l'occasione, quella voce uscì semplicemente da me, e suonavo come Optimus".

Il legame del pubblico con il personaggio si rivelò profondo fin da subito, tanto che la morte di Optimus Prime nel film d'animazione del 1986 causò proteste tali da spingere i produttori a resuscitare il personaggio l'anno successivo. A due decenni di distanza, il regista Michael Bay scelse nuovamente Cullen per i film live-action, partendo dal Transformers del 2007. Un ritorno che l'attore descrisse: "come infilare un vecchio paio di scarpe molto comode che non si indossavano da un po'. Me le sono semplicemente infilate ed erano perfette come l'ultima volta che le avevo messe".

Oltre al franchise dei Transformers, Cullen ha lasciato la sua impronta in numerosi altri progetti di rilievo. Dal 1988 è stato la voce dell'asinello malinconico Ih-Oh in varie opere di Winnie the Pooh. "Ricevo moltissime reazioni, specialmente dai bambini piccoli, quando mi avvicino e dico semplicemente con la voce di Ih-Oh, 'Ciao. Grazie per avermi notato'", raccontava l'attore.

Nel 1976 diede voce al remake di King Kong, mentre nel 1982 e nel 2009 prestò le corde vocali all'intelligenza artificiale K.A.R.R. nella serie Supercar. Nel 1987 fu inoltre l'artefice degli inquietanti suoni emessi dal mostro alieno in Predator con Arnold Schwarzenegger. Ricordando quell'esperienza, Cullen spiegò di essersi ispirato ai ricordi d'infanzia di un limulo morente sulla spiaggia, per ricreare i rumori gutturali ed esplosivi della creatura.

Nella sua lunga carriera nel campo dell'animazione ha doppiato personaggi in Cip & Ciop agenti speciali, Voltron e le serie dedicate alle Tartarughe Ninja. Cullen collaborava inoltre con la NASA per il premio "Optimus Prime Spinoff Award", dedicato ai giovani studenti nei campi della scienza e della tecnologia.

L'attore lascia quattro figli: Angus, Claire, Pilar e Clay. Riflettendo sulla propria carriera in relazione al successo dei Transformers, Cullen aveva dichiarato in passato: "Il fenomeno dei Transformers in sé è sconvolgente. Farne parte non è solo storico, è una parte della tua vita in cui dici: 'Accidenti, ne sono felice'. Ho fatto qualcosa nella mia vita che ha lasciato il segno, e ne sono davvero grato. Ne sono onorato".