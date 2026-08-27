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Il team di Crimson Desert rallenterà ritmo e portata degli update per concentrarsi sull'espansione

Pearl Abyss rallenterà il ritmo degli aggiornamenti di Crimson Desert per concentrare sviluppo e risorse sull'espansione in arrivo, dopo mesi di patch che hanno migliorato e ampliato l'esperienza di gioco.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/08/2026
Artwork di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Will Powers, PR e marketing director di Pearl Abyss, ha dichiarato che lo studio ridurrà in futuro il ritmo e la portata degli aggiornamenti gratuiti di Crimson Desert. Una scelta che non riflette un calo di impegno, ma un cambio di priorità: gli sviluppatori infatti sposteranno attenzione e risorse sull'espansione già confermata.

Come saprete, dopo il lancio Crimson Desert ha ricevuto un supporto post‑lancio particolarmente ricco, con Pearl Abyss che ha pubblicato numerosi update che, non solo hanno risolto numerosi problemi, ma hanno migliorato anche vari aspetti del gioco, aggiunto nuovi contenuti, funzionalità e lingue supportate. Solo pochi giorni fa è arrivata la patch 2.00, accompagnata dal rebranding del gioco in "Crimson Desert Enhanced" negli store digitali, a testimonianza dei progressi compiuti.

Il focus ora è completare il DLC

"Penso che questo sia un ottimo punto di transizione", spiega Powers, in un'intervista con IGN. "Abbiamo mantenuto un ritmo eccellente di aggiornamenti che hanno ampliato continuamente il mondo di Pywell. Con la 2.0, tutto è molto intenzionale anche nel modo in cui nominiamo le cose. È davvero un'esperienza pienamente realizzata all'interno del mondo."

Il DLC di Crimson Desert è previsto per il 2026 e Pearl Abyss è "aperta" a dei seguiti Il DLC di Crimson Desert è previsto per il 2026 e Pearl Abyss è aperta a dei seguiti

Powers aggiunge che "anche se continueranno ad arrivare aggiornamenti, non credo che la loro portata, scala e frequenza rimarranno così costanti dopo questo punto. Quello che stiamo facendo è cogliere l'occasione per spostare le nostre risorse di sviluppo da questi update regolari al lavoro sul DLC in arrivo."

Per ora l'espansione di Crimson Desert è stata soltanto confermata, senza una presentazione ufficiale. I dettagli sono quindi limitati, ma secondo l'ultimo report finanziario di Pearl Abyss l'obiettivo è pubblicare i nuovi contenuti entro la fine dell'anno.

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