Sony Bravia 6 è il nuovo OLED "economico" per il gaming: prezzi da 1.200 euro con quattro porte HDMI 2.1

Sony amplia la propria offerta di televisori OLED con Bravia 6, una nuova serie destinata a occupare una posizione più accessibile rispetto ai modelli OLED di fascia superiore dell'azienda. La gamma comprende cinque diagonali, da 48 a 83 pollici, e porta alcune caratteristiche interessanti anche per chi utilizza il televisore con console e PC.

Sony BRAVIA 6: cinque dimensioni e quattro HDMI 2.1

Il nuovo Bravia 6 utilizza la tecnologia OLED, con pixel autoemissivi che permettono di ottenere neri profondi e un elevato contrasto. Sony abbina al pannello la tecnologia Triluminos Pro, progettata per ampliare la gamma cromatica e rendere più naturali le sfumature. Il pannello dovrebbe essere di tipo WOLED fornito da LG Display. Sony non ha però specificato ufficialmente il produttore né la tecnologia esatta del pannello. Il televisore può inoltre adattare automaticamente la luminosità dell'immagine alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

Il retro del Sony Bravia 6

La gamma comprende modelli da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici. In Italia il prezzo parte da 1.199 euro per il 48 pollici e sale a 1.299 euro per il 55 pollici. Il 65 pollici è proposto a 1.799 euro, mentre il 77 pollici arriva a 2.499 euro. Per l'83 pollici il prezzo è di 3.199 euro. Le disponibilità possono variare in base al mercato e alla diagonale.

Uno degli aspetti più interessanti della dotazione riguarda la connettività. Bravia 6 dispone di quattro porte HDMI 2.1 con supporto al 4K a 120 fotogrammi al secondo, Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode. Una configurazione che permette di collegare contemporaneamente più sorgenti compatibili, come console e PC, senza rinunciare alle principali funzioni dedicate al gaming.

Sul fronte dell'intrattenimento, il televisore utilizza Google TV e integra le funzioni vocali di Google, mentre sono supportati Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS. L'obiettivo è quindi coprire sia la riproduzione cinematografica sia l'utilizzo quotidiano attraverso le principali applicazioni e piattaforme disponibili sul sistema operativo. Sony ha previsto anche funzioni di accessibilità come TalkBack, sottotitoli e Switch Access.

Il design segue la filosofia dei recenti Bravia, con cornici sottili e un supporto regolabile su due posizioni. Quest'ultimo permette di sollevare il televisore per lasciare spazio a una soundbar nella parte inferiore. La gamma si presenta quindi come una proposta OLED più accessibile all'interno del catalogo Sony, senza rinunciare a caratteristiche che interessano anche gli appassionati di cinema e gaming.

Bravia 6 arriva in un mercato OLED sempre più affollato, dove LG e Samsung hanno già modelli collocati nella fascia media. La presenza di quattro HDMI 2.1 potrebbe rappresentare uno degli elementi distintivi della nuova serie, soprattutto per chi utilizza più dispositivi da gioco. Il prezzo di partenza di 1.199 euro porta inoltre la tecnologia OLED Sony in una fascia finora meno presidiata dall'azienda giapponese.