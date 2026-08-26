Samsung a Gamescom 2026: c'è anche la nuova gamma di monitor Odyssey con risoluzione 6K e 3D

Il focus più interessante riguarda proprio la nuova generazione di monitor gaming, che verrà presentata ufficialmente il 27 agosto . Samsung anticipa una lineup Odyssey 2027 composta da diversi modelli e tecnologie, mentre a Gamescom sarà possibile provare anche alcuni dei prodotti già presenti nel catalogo dell'azienda.

La Gamescom 2026 ha aperto i battenti a Colonia e Samsung è tra i produttori presenti con una delle aree espositive più ampie dedicate al gaming. Dal 26 al 30 agosto, l'azienda mostrerà un ecosistema che mette insieme PC, console, mobile gaming e cloud, con i monitor Odyssey nel ruolo di principale elemento hardware dello spazio espositivo.

Samsung Odyssey, dai 6K al gaming 3D senza occhiali

Nella Odyssey Zone saranno esposti tre dei monitor più rappresentativi della gamma attuale. Il primo è Odyssey G8 G80HS, indicato da Samsung come il primo monitor gaming con risoluzione 6K. Accanto a questo ci sarà Odyssey OLED G8 G80SH, dotato di pannello 4K e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. Completa il gruppo Odyssey 3D G90XF, un monitor capace di mostrare contenuti tridimensionali senza richiedere l'utilizzo di occhiali dedicati.

Lo stand Samsung a Gamescom 2026

I visitatori potranno mettere alla prova i monitor con videogiochi come Call of Duty: Modern Warfare 4, Crimson Desert e Cyberpunk 2077. Quest'ultimo sarà utilizzato anche per mostrare il supporto alla tecnologia HDR10+ Gaming. Odyssey 3D sarà invece disponibile con Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn, così da permettere di valutare direttamente l'effetto della visualizzazione tridimensionale.

L'area dedicata ai monitor non sarà separata dal resto dell'hardware. Samsung mostrerà infatti anche l'SSD 9100 Pro e le cuffie JBL Quantum 950, con l'obiettivo di evidenziare una configurazione completa per il gaming su PC. Il produttore affiancherà quindi alla componente visiva dispositivi destinati allo storage e all'audio.

Il secondo grande asse della presenza Samsung sarà il mobile gaming. Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy S26 Ultra saranno presenti insieme a Galaxy Buds4 Pro e ai nuovi SSD portatili. Sugli smartphone pieghevoli Samsung introdurrà inoltre Neural Frame Fusion, una tecnologia basata sull'IA che genera pixel e frame in tempo reale per ridurre il carico dell'elaborazione grafica e mantenere più a lungo prestazioni elevate.

A completare l'esposizione ci saranno Samsung Gaming Hub, per accedere al cloud gaming direttamente da TV e monitor compatibili, e una zona realizzata con il team T1. Qui sarà possibile provare configurazioni simili a quelle utilizzate dai giocatori professionisti, inclusa quella associata a Faker, campione di League of Legends.

La giornata del 27 agosto sarà quindi quella più importante per il settore monitor, con la presentazione ufficiale della lineup Odyssey 2027. Samsung non ha ancora svelato tutti i dettagli dei nuovi modelli, ma Gamescom rappresenterà il primo appuntamento per vedere quali tecnologie arriveranno nella prossima generazione di display gaming. Nello stesso giorno saranno presentati anche i nuovi SSD portatili, mentre il 27 e 28 agosto si svolgeranno le finali mondiali della PlayGalaxy Cup di PUBG Mobile.