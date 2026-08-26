Assetto Corsa EVO si aggiorna alla versione 0.9: vediamo le novità

505 Games e KUNOS Simulazioni hanno annunciato che è ora disponibile la versione 0.9 dell'Accesso Anticipato di Assetto Corsa EVO , per PC.

Il trailer dell'aggiornamento 0.9 di Assetto Corsa EVO

L'Update 0.9 è incentrato "sullo spirito di competizione" e offre ai giocatori nuove opportunità per mettere in mostra la varietà e la profondità delle proprie abilità di guida. La nuova modalità di gioco Eventi Speciali offre scenari di gara curati dagli sviluppatori con combinazioni specifiche di tracciati e auto, arricchiti da classifiche online globali e persistenti.

In questo aggiornamento fa il suo debutto anche la tanto richiesta opzione dei Pit Stop obbligatori, che aggiunge nuove sfumature strategiche alle gare multigiocatore legate all'ottimizzazione del carburante e al deterioramento degli pneumatici.

Queste novità sono impreziosite da tre nuove vetture di due produttori iconici: Audi e Mazda. Nello specifico, si tratta della Audi R8 V10 performance quattro, della Audi R8 LMS GT2 e della Mazda RX-7 FD Spirit R (Type A).

Oltre a implementare un nuovo force feedback e vari miglioramenti agli input, KUNOS ha introdotto nell'Update 0.9 un nuovo modello di pneumatici Slick da gara per le vetture GT, dalla Mazda MX-5 Cup alla Ferrari F40. Questa revisione rappresenta un netto passo avanti nella coerenza e nella fedeltà del modello di guida di Assetto Corsa EVO.

Si chiude con una lunga lista di piccoli miglioramenti e ottimizzazioni. Ricordiamo poi che Assetto Corsa Rally v0.5 è arrivato a giugno e la versione 0.6 a luglio.