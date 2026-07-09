Assetto Corsa EVO riceve l'aggiornamento 0.8 con più auto, un nuovo circuito e una modalità VR rinnovata

Lo studio di sviluppo italiano Kunos Simulazioni ha pubblicato l' aggiornamento 0.8 di Assetto Corsa EVO , che avvicina il gioco all'uscita dall'Accesso Anticipato con la versione 1.0. Tra le principali novità ci sono tre nuove auto con licenza ufficiale: la KTM X-Bow GT2, la KTM X-Bow GT4 e la Volkswagen Golf 8 R, oltre a svariati altri contenuti.

I nuovi contenuti

La KTM X-Bow GT2 rappresenta una delle vetture più estreme della categoria GT2, grazie a una struttura basata su un telaio monoscocca in carbonio e a un motore cinque cilindri turbo. La versione GT4 mantiene invece la filosofia leggera e orientata alla guida della famiglia X-Bow, proponendosi come una vettura più accessibile.

A completare il gruppo delle nuove vetture arriva la Volkswagen Golf 8 R, versione ad alte prestazioni della compatta tedesca dotata di trazione integrale. Il modello si affianca alla Golf 8 GTI già presente nel gioco, offrendo un'alternativa più adatta alla guida quotidiana ma comunque orientata alle prestazioni.

L'aggiornamento introduce anche il Kyalami Grand Prix Circuit, storico tracciato sudafricano riportato nella sua configurazione moderna omologata FIA. Situato ad alta quota nei pressi di Johannesburg, il circuito presenta caratteristiche particolari legate alla minore densità dell'aria, che influenza le prestazioni del motore e il carico aerodinamico. Si tratta di una pista caratterizzata da curve veloci, cambi di direzione impegnativi e un andamento irregolare del terreno che premia precisione e continuità nella guida.

Una delle aggiunte più importanti riguarda inoltre i contenuti creati dagli utenti. Dopo l'introduzione del primo editor per le auto nell'aggiornamento 0.7, limitato inizialmente alla modalità singolo giocatore, con la versione 0.8 le vetture modificate dalla community possono essere utilizzate anche nelle gare multiplayer.

Il sistema dedicato ai server multiplayer ora supporta i contenuti modificati, introducendo anche un controllo tramite verifica SHA per impedire l'utilizzo di versioni alterate o incompatibili delle vetture durante le competizioni online. L'obiettivo è mantenere condizioni uniformi tra i partecipanti, permettendo allo stesso tempo alla community di portare i propri contenuti nelle gare.

Sono stati aggiunti anche nuovi strumenti per gli organizzatori di campionati online, tra cui la possibilità di definire l'ordine di partenza nelle liste dei partecipanti. Per i creatori arriva inoltre il supporto alla realizzazione di livree esterne, ampliando le possibilità di personalizzazione tipiche della serie Assetto Corsa.

L'Update 0.8 offre anche un importante aggiornamento per la realtà virtuale. KUNOS Simulazioni ha rivisto il supporto VR introducendo il foveated rendering, una tecnologia che concentra la qualità del rendering nella zona osservata direttamente dall'utente, riducendo il carico sulle altre aree dell'immagine.

Su dispositivi compatibili è disponibile anche una versione con tracciamento dello sguardo, mentre nuovi parametri permettono di regolare meglio il rapporto tra qualità visiva e prestazioni. Tra le impostazioni aggiunte ci sono un cursore per la densità dei pixel dal 50% al 150%, nuove opzioni per la scala del mondo virtuale, supersampling e un sistema MSAA ottimizzato per ridurre gli effetti di aliasing nei visori.

La gestione delle impostazioni video è stata inoltre separata tra modalità VR e gioco su monitor tradizionale, evitando che le due configurazioni entrino in conflitto. Sono presenti anche opzioni dedicate alle prestazioni, come la modalità che privilegia il numero di fotogrammi rispetto alla latenza.

Oltre ai contenuti principali, l'aggiornamento introduce numerosi miglioramenti relativi a rendering, fisica, comportamento delle vetture, audio, grafica, gameplay e stabilità del multiplayer.