NVIDIA Shield TV ai titoli di coda: il modello base sparisce dai negozi

NVIDIA non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale di fine supporto, ma la totale assenza di scorte presso i canali di distribuzione tradizionali lascia spazio a pochissimi dubbi: il ciclo commerciale del "Tube" è terminato.

Dopo quasi sette anni di onorata carriera senza un vero e proprio ricambio generazionale, la famiglia di lettori multimediali Android TV più potente del mercato perde uno dei suoi pezzi storici. Diversi indizi convergenti indicano che la versione base di NVIDIA Shield TV lanciata nel 2019, celebre per il suo caratteristico design cilindrico, sia stata silenziosamente ritirata dal mercato .

La situazione nei negozi: esaurita ovunque, ma la Pro resiste

I dubbi sulla disponibilità sono scattati in seguito a un monitoraggio dei principali store online. La situazione attuale fotografa una disparità netta all'interno del catalogo del colosso di Santa Clara. Il modello base cilindrico del 2019 risulta rimosso dai listini o indicato come "fuori produzione" dai grandi retailer. Anche sul sito ufficiale NVIDIA non è più acquistabile direttamente. Il modello Shield TV Pro, al contrario, continua a essere regolarmente disponibile e ampiamente rifornito su tutti i canali di vendita, confermando che la sua produzione non è stata interrotta. La decisione di sacrificare la variante standard non giunge inaspettata. Negli ultimi anni, la Shield base faticava a giustificare un prezzo di listino di 160 euro di fronte a una concorrenza agguerrita come il nuovo Google TV Streamer (119€) o l'Onn 4K Pro ($59), capaci di offrire hardware più recente a prezzi decisamente inferiori.

Il cilindro di NVIDIA Shield TV del 2019

Al di là del prezzo, il modello cilindrico portava con sé un pesante limite architetturale che ne ha decretato la fine precoce tra gli smanettoni. Per risparmiare sui costi, NVIDIA dotò la Shield base di soli 2 GB di RAM e, soprattutto, di un sistema operativo Android TV limitato a 32-bit.

La variante Pro, al contrario, dispone di 3 GB di RAM e di un'architettura nativa a 64-bit. Questa differenza, apparentemente minima, ha creato un solco invalicabile: la Shield cilindrica è rimasta tagliata fuori dall'emulazione pesante (come i giochi per GameCube e Wii), dall'esecuzione fluida di Plex Media Server e dalle applicazioni moderne che nel corso del tempo hanno abbandonato il supporto ai 32-bit.

Fino a pochi mesi fa, NVIDIA aveva rassicurato gli utenti dichiarando che la produzione e il supporto software della linea Shield sarebbero proseguiti normalmente. Il cambio di rotta repentino suggerisce una concentrazione delle risorse sulla sola variante Pro, che rimane il punto di riferimento assoluto per lo streaming premium e il cloud gaming su Android TV.

Ora che Nintendo Switch 2 ha completato con successo il suo primo anno di vita sul mercato, le catene di montaggio dei chip Tegra di vecchia generazione (come il Tegra X1+ della Shield) sono destinate alla dismissione definitiva. Gli occhi degli appassionati sono tutti puntati sul futuro: con l'architettura Blackwell che domina il settore IA e il chip T239 di Switch 2 ampiamente rodato, NVIDIA ha finalmente in casa la tecnologia (e il supporto al DLSS) per l'erede della Shield TV Pro. Resta solo da capire quando, e se, deciderà di annunciarla.

Per adesso, chi cerca il miglior box TV sul mercato può continuare ad affidarsi in totale sicurezza alla Shield TV Pro, che continuerà a ricevere regolarmente patch di sicurezza e aggiornamenti di sistema, in attesa che NVIDIA decida di svelare i suoi piani a lungo termine per l'intrattenimento da salotto.