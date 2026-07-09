OpenAI presenta GPT-Live: ora potete conversare con ChatGPT in tempo reale

OpenAI sta ufficialmente introducendo GPT-Live , un modello vocale che consente interazioni in tempo reale estremamente fluide. A partire da oggi, sono in fase di distribuzione due versioni: GPT-Live-1 e GPT-Live-1-mini. Ecco come funzionano.

Conversazioni fluide

GPT-Live sostituirà l'attuale esperienza vocale di ChatGPT e si basa su un'architettura full-duplex: ciò significa che è in grado di ascoltare e parlare allo stesso tempo. Inoltre, può mostrare di star prestando attenzione a ciò che dite con espressioni come "mh-mh" o "sì", o restare in silenzio quando avete bisogno di riflettere. Si tratta di un modello vocale ancora più intelligente, che si tratti di risposte che richiedono la ricerca web, di ragionamento più profondo o di altro ancora. Questo modello utilizzerà GPT-5.5 in background.

"La nostra visione è rendere possibile un'interazione uomo-IA davvero naturale", scrive OpenAI. "Un mondo in cui collaborare con l'IA sia fluido e reattivo quanto lavorare con un'altra persona, mentre il ragionamento e l'esecuzione di attività complesse avvengono senza interruzioni in background".

Il punto chiave di questa novità è l'interazione continua, dato che GPT-Live elabora continuamente l'input mentre genera l'output. Di conseguenza, può prendere decisioni diverse volte al secondo, che si tratti di parlare, fare una pausa o di utilizzare uno strumento specifico. Secondo quanto riportato, GPT Live 1 supera nettamente la modalità vocale avanzata su GPQA, mentre mostra forti miglioramenti rispetto alla modalità vocale avanzata su BrowseComp.