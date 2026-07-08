NVIDIA aggiorna la tecnologia RTX e amplia le funzioni DLSS più avanzate ai titoli in uscita

NVIDIA ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti dedicati ai possessori di schede grafiche GeForce RTX, introducendo il supporto alle più recenti tecnologie RTX in diversi titoli di primo piano. Tra le novità principali figura l'arrivo di DOOM: The Dark Ages - Revelations, disponibile da oggi con funzionalità avanzate come DLSS Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction e path tracing. L'espansione sviluppata da id Software e pubblicata da Bethesda Softworks amplia la campagna principale con nuovi livelli caratterizzati da enigmi più articolati, nemici inediti e ulteriori elementi narrativi. Tra le principali aggiunte spicca la Chain Spear, un'arma progettata per offrire combattimenti più dinamici, premiando precisione e rapidità con maggiore mobilità e capacità offensiva.

Anche Assassin’s Creed Black Flag Resynced accoglierà le nuove funzioni DLSS Sui sistemi equipaggiati con GPU GeForce RTX, DOOM: The Dark Ages - Revelations sfrutta DLSS Multi Frame Generation con incrementi prestazionali fino a sei volte, oltre a DLSS Super Resolution e al path tracing migliorato attraverso DLSS Ray Reconstruction. NVIDIA indica che una GeForce RTX 5090 può raggiungere fino a 310 fotogrammi al secondo in risoluzione 4K con tutte le impostazioni grafiche al massimo. Giugno ricco di novità per NVIDIA DLSS: nuovi giochi, aggiornamenti, demo e grandi offerte Per ottenere le migliori prestazioni fin dal debutto è disponibile anche una nuova versione dei GeForce Game Ready Driver. Giovedì sarà invece il momento di Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake del celebre capitolo della serie Ubisoft. Fin dal lancio il gioco supporterà DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution.