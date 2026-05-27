Assetto Corsa EVO sarà giocabile al Motor Valley Fest 2026

505 Games e KUNOS Simulazioni annunciano che Assetto Corsa EVO sarà presente in forma giocabile al Motor Valley Fest 2026, evento internazionale dedicato ai motori che si tiene all'interno della Motor Valley Emiliana, a Modena, in programma dal 28 al 31 maggio.
Si tratta della quinta edizione del Motor Valley Fest, che si sta confermando uno dei principali appuntamenti per gli appassionati di motori, in grado di trasformare la città in un festival diffuso a cielo aperto che celebra la "Terra dei Motori" attraverso innovazione, tecnologia, design e tradizione.
In un contesto del genere, dove campeggiano marchi storici come Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, ci sarà spazio per vari eventi e incontri, ma anche per la tecnologia dedicata all'intrattenimento, nella forma di simulazioni di guida e anche eSport.
Postazioni ad accesso libero per il pubblico
All'interno della Lenovo Sim Racing Arena troveranno spazio varie postazioni per sperimentare simulazioni di vario tipo, e proprio all'interno di questa sarà possibile provare anche Assetto Corsa EVO, gioco attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam.
Sviluppato dallo studio italiano KUNOS Simulazioni e pubblicato da 505 Games, Assetto Corsa EVO rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nell'ambito delle simulazioni di guida al livello globale, e potrà essere provato attraverso postazioni specifiche che possano esaltarne le qualità.
Il gioco, con la configurazione hardware fornita e le periferiche collegate, consentirà al pubblico di vivere un'esperienza di guida altamente realistica e immersiva.
La Lenovo Sim Racing Arena si trova in Piazza Grande a Modena, all'interno di uno spazio dedicato ad appassionati, curiosi e professionisti del sim racing, dal 28 al 31 maggio durante tutta la manifestazione, con accesso libero.
Il gioco ha raggiunto lo scorso aprile l'aggiornamento 0.6 sempre in Accesso Anticipato, proseguendo nel suo percorso di evoluzione costante verso la forma definitiva.
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