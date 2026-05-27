Assetto Corsa EVO sarà giocabile al Motor Valley Fest 2026

505 Games e KUNOS Simulazioni annunciano che Assetto Corsa EVO sarà presente in forma giocabile al Motor Valley Fest 2026, evento internazionale dedicato ai motori che si tiene all'interno della Motor Valley Emiliana, a Modena, in programma dal 28 al 31 maggio.

Si tratta della quinta edizione del Motor Valley Fest, che si sta confermando uno dei principali appuntamenti per gli appassionati di motori, in grado di trasformare la città in un festival diffuso a cielo aperto che celebra la "Terra dei Motori" attraverso innovazione, tecnologia, design e tradizione.

In un contesto del genere, dove campeggiano marchi storici come Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, ci sarà spazio per vari eventi e incontri, ma anche per la tecnologia dedicata all'intrattenimento, nella forma di simulazioni di guida e anche eSport.