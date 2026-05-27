Red Dead Online è una "opportunità sprecata"? Il CEO di Take-Two dice di no: "ha venduto 85 milioni di copie!"

Possiamo quindi parlare di una " opportunità sprecata "? Secondo Strauss Zelnick - CEO di Take-Two, compagnia madre di Rockstar Games - assolutamente no. L'amministratore delegato ne ha parlato con IGN USA, spiegando che considerando quanto ha venduto, non si può certo dire che il gioco abbia fallito.

La modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2 - nota come Red Dead Online - ha il proprio gruppo di appassionati giocatori che vi si dedicano regolarmente, ma non ha certamente causato lo stesso rumore (e generato la stessa quantità di denaro) di GTA Online .

Le parole di Zelnick su Red Dead Online

"Non c'è letteralmente nulla nelle 85 milioni di unità vendute di Red Dead che possa segnalare un'opportunità sprecata. E Red Dead Online ha avuto un successo immenso ed è stato molto duraturo," ha affermato Zelnick.

"Penso che se non avessimo Grand Theft Auto qui nella nostra azienda, la gente parlerebbe semplicemente del fatto che abbiamo questo franchise enorme come Red Dead, cosa che abbiamo e di cui siamo molto orgogliosi," ha detto.

"In realtà, personalmente penso che Red Dead sia semplicemente incredibile e amo interagirci. E penso che il motivo per cui continui a vendere sia che si tratti semplicemente di un intrattenimento spettacolare. È bellissimo e sembra molto attuale nonostante il fatto che non sia un titolo nuovo."

Ricordiamo infatti che Red Dead Redemption 2 ha venduto altre tre milioni di copie tra gennaio e marzo di quest'anno, il miglior risultato trimestrale sin dal lancio. Ovviamente il gioco viene venduto a prezzi molto bassi, oramai, ma in ogni caso è innegabile che attiri ancora giocatori dopo molti anni.

Segnaliamo poi che Virtuos vuole portare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su Nintendo Switch.