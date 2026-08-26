Sul PlayStation Store sono iniziati i saldi della Gamescom 2026 con migliaia di offerte per PS4 e PS5

Come da tradizione, il PlayStation Store celebra l'avvio della Gamescom 2026 di Colonia con una nuova ondata di sconti dedicati all'evento: migliaia di giochi, edizioni speciali ed espansioni per PS4 e PS5 sono ora disponibili a prezzo ridotto.

Altre promozioni in evidenza

Proseguendo, Battlefield 6 è proposto a 39,99 euro grazie a uno sconto del 50%, mentre Resident Evil Requiem - Deluxe Edition cala a 62,99 euro con una riduzione del 30%. Cambiando completamente genere, Kingdom Come Deliverance 2 è scontato del 60% e può essere acquistato a 27,99 euro. Per chi si avvicina ora alla serie, è disponibile anche un bundle che include il primo capitolo al prezzo di 39,99 euro.

Altre promozioni includono ARC Raiders a 29,99 euro (-25%), Split Fiction a 32,49 euro (-35%), Red Dead Redemption 2 a 14,99 euro (-75%), Palworld a 20,29 euro (-30%) ed Escape the Backrooms a 10,39 euro (-20%). Trovate il catalogo completo dei saldi della Gamescom sul PlayStation Store a questo indirizzo. Le offerte resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 10 settembre.