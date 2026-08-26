Samsung presenta gli SSD portatili P9 e P7, ma i prezzi di alcuni tagli sono triplicati

Il caso più interessante è quello di P9, che Samsung presenta come il successore ideale del T9. Il nuovo modello arriva infatti a 4.000 MB/s in lettura e 3.800 MB/s in scrittura, contro i 2.000 MB/s del precedente T9. Il prezzo, però, aumenta molto più delle prestazioni.

Che il mercato della memoria stia attraversando è palese ormai da un po', ma i nuovi SSD portatili Samsung offrono un nuove esempio della crisi. In occasione della Gamescom 2026, l'azienda ha annunciato P9 e P7, due unità esterne con interfaccia USB4 e capacità fino a 8 TB. Le prestazioni crescono in modo significativo, ma anche il listino compie un salto difficile da ignorare.

Samsung P9 costa fino al 188% in più del T9

Nello specifico, il P9 da 1 TB sarà venduto a 384,90 euro, contro i 169,99 euro richiesti al lancio per il T9 nel 2023. La differenza è di 214,91 euro, pari a circa il 126%. Per il modello da 2 TB il confronto è ancora più pesante: 769,90 euro contro 279,99 euro, con un aumento di 489,91 euro, circa il 175%. A 4 TB si passa da 519,99 a 1.499,90 euro, quindi 979,91 euro in più, pari a circa il 188%. Il T9 non era disponibile in versione da 8 TB, che per il P9 costa ben €2.969,90.

L'SSD Samsung P7

Anche P7 presenta prezzi molto superiori rispetto ai precedenti SSD portatili Samsung. Il nuovo modello parte da 324,90 euro per 1 TB e 649,90 euro per 2 TB. Il confronto con T7 Shield, pur non essendo quello di un successore diretto, evidenzia comunque la differenza: al debutto nel 2022 costava 169,99 euro per 1 TB e 319,99 euro per 2 TB. La versione da 4 TB, arrivata successivamente, era stata proposta a 429,90 euro.

La differenza, per fortuna, non dipende soltanto dalla memoria. P9 utilizza USB4 e raggiunge velocità doppie rispetto a T9, oltre a introdurre una capacità da 8 TB e prestazioni sostenute pensate anche per la registrazione video in 12K. P7 punta invece su compatibilità e utilizzo quotidiano, mantenendo comunque l'interfaccia USB4. Il confronto diretto dei listini va quindi interpretato tenendo conto dell'evoluzione tecnica.

L'elemento di mercato non va comunque ignorato. Nel 2026 la domanda legata all'IA e ai data center sta spingendo i produttori a destinare una quota crescente della capacità NAND verso prodotti enterprise, lasciando meno disponibilità per il mercato consumer. TrendForce prevedeva per il terzo trimestre un ulteriore aumento del 10-15% dei prezzi NAND, dopo gli incrementi molto più marcati registrati nei trimestri precedenti.

La nuova gamma Samsung arriva quindi in un momento particolare e i listini P9 e P7 mostrano quanto il problema del cosiddetto "RAMageddon" possa arrivare fino ai prodotti destinati agli utenti finali.