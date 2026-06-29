Assetto Corsa Rally si aggiorna alla v0.5: aggiunge la Grecia, una nuova modalità multigiocatore e non solo

Le novità di Assetto Corsa Rally versione 0.5

Prima di tutto, è stato presentato il Loutraki Special Stage in Grecia, "usato per anni nel World Rally Championship. Inizia alla periferia della città e sale sulle colline di Aghii Theodori, seguendo strade tipiche delle tappe del rally greco: polverose, con pietre e massi ai bordi e pericoli dietro ogni curva. Il percorso è tortuoso, alterna tratti veloci a curve ampie e presenta una carreggiata di media larghezza. Le alte velocità combinate con ampie traiettorie mettono alla prova la concentrazione del pilota e il controllo della vettura, offrendo al contempo numerose opportunità di drifting."

C'è poi l'Elatia Special Stage, vicino alla città di Elatia che collega due città ed è stato usato anche in questo caso per anni nel World Rally Championship. Viene descritto come segue: "Le strade sono ampie e polverose, caratterizzate da numerosi solchi, rocce affioranti e pericoli tipici delle tappe del rally greco. La tappa è veloce e ricca di ampie curve, permettendo ai piloti di sfruttare appieno la potenza delle proprie vetture e di esibirsi in spettacolari drifting. Tuttavia, le alte velocità e le impegnative condizioni del terreno richiedono comunque grande precisione e concentrazione da parte dei piloti."

Si prosegue con l'arrivo della modalità multigiocatore online Single Stage, che permette di giocare in lobby pubbliche e personalizzate con fino a 16 giocatori in eventi a singolo tracciato, con totale controllo sul meteo, sulle restrizioni dei mezzi e non solo. Ci saranno anche delle lobby ACR gestite dagli sviluppatori, per fare in modo che ci siano sempre gare alle quali unirsi. Con la versione 0.5, il multigiocatore propone un calendario di eventi a rotazione con due eventi standard settimanali e un evento premium tra il venerdì e la domenica.

È stata inoltre migliorata la fisica, con un modello delle ruote potenziato con una formula rivista dell'angolo di deriva di picco che migliora l'utilizzo dello pneumatico interno, insieme a un calcolo della sensibilità al carico più stabile, scalato in base alla pressione e alla dimensione dell'impronta a terra. Il riconoscimento della superficie è stato rifattorizzato con set di parametri unici e sovrascritture dei modificatori per ciascun terreno, completato dall'introduzione di effetti di bulldozing longitudinale e laterale sulle superfici morbide. La dinamica del camber potenziata ora scala l'aderenza in base alla sensibilità al carico e all'angolo, mentre le vibrazioni sperimentali di stick-slip e dipendenti dall'affondamento riintroducono un feedback dettagliato della superficie. Inoltre, in Grecia debutta una nuova traiettoria ideale dinamica che si allarga nelle curve, il tutto supportato da una revisione di ribilanciamento globale per tutte le superfici, le auto e i preset di assetto.

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