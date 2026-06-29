Dragon's Lair arriva su Sega Dreamcast, per rendere meravigliosa questa linea temporale

Dragon's Lair non è mai stato celebre per la complessità delle sue meccaniche di gioco, quanto piuttosto per il suo impatto visivo. Nel 1983, grazie al lavoro dell'ex animatore Disney Don Bluth e grazie all'uso della tecnologia dei laser disk, il titolo offriva una grafica capace di staccare nettamente gli standard estetici dei giochi presenti nelle sale giochi e nelle case dell'epoca. Nel corso dei decenni la sua popolarità si è mantenuta alta, con conversioni per un po' tutti i sistemi, che vanno dal tentativo di riproporre l'esperienza originale il più fedelmente possibile, a interpretazioni molto libere come quelle per sistemi a 8-bit. La fama del gioco è così grande da essere apparso anche nella serie TV Stranger Things .

La conversione che non ti aspetti

Oggi, il gioco torna a far parlare di sé grazie al progetto dello sviluppatore amatoriale Troy Davis (noto in rete come TroyGPF), che ha realizzato una conversione per Sega Dreamcast.

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Davis ha creato DCSinge, una conversione nativa dell'emulatore Singe per la console Sega, focalizzata specificamente sui "giochi basati su FMV (Full Motion Video) e guidati da script Lua". Lo sviluppatore spiega che il software opera sul sistema operativo homebrew KallistiOS, esegue il rendering tramite PVR e utilizza un formato video ottimizzato appositamente per Dreamcast (.dcmv), sostituendo le tradizionali architetture di riproduzione video utilizzate su PC.

Sebbene i video diffusi in rete mostrino prestazioni tecniche eccellenti, c'è un ostacolo significativo: Davis non ha intenzione di rendere i giochi disponibili pubblicamente. Il motivo principale risiede nella tutela del diritto d'autore e nella macchinosità del processo di conversione.

Sul forum Dreamcast Talk, lo sviluppatore ha illustrato nel dettaglio la complessità dell'operazione: "Al momento, è un processo molto manuale. Purtroppo non posso semplicemente distribuire giochi su Laserdisc protetti da copyright, quindi bisogna convertire i loro file video Hypseus Singe (Daphne) lua singe m2v/ogg nel mio formato contenitore dcmv per Dreamcast usando il mio encoder dreamcast-fmv, modificando lo script della shell, impostando le dimensioni dello schermo, i frame per secondo, la qualità audio eccetera, ci sono molte opzioni (ffmpeg, dcaconv per l'audio adpcm, compressione lz4 o zstd) e poi copiare i file dati [...] dal github di Hypseus Singe che contiene tutti gli script Lua e le immagini in sovrimpressione, gli effetti sonori e i font ttf, eseguire i file del tool DCSinge per convertire gli asset in sovrimpressione, i file wav in effetti sonori adpcm, convertire le immagini png nel formato texture .dt PVR, ed eventualmente eseguire lo script per correggere gli MP3 se il gioco su Laserdisc li supporta..."

Al termine di questa lunga spiegazione tecnica, Davis ha aggiunto una richiesta alla community: "...se qualcuno conosce un buon modo per pubblicare legalmente questo materiale, me lo faccia sapere".