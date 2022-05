Stranger Things 4: l'Amiga 1000 e altri riferimenti al mondo dei videogiochi

Com'era lecito aspettarsi, Stranger Things 4 è pieno di riferimenti alla cultura geek degli anni '80, videogiochi compresi. Ad esempio in una sequenza è visibile un Amiga 1000 di Commodore in piena forma (guardate la foto), ma le citazioni sono molteplici.

L'Amiga 1000 in Stranger Things 4

Essendo la serie ambientata nel 1986 negli Stati Uniti, era inevitabile che da qualche parte spuntassero i videogiochi di quegli anni.

Attenzione perché da qui in poi daremo delle piccole anticipazioni su Stranger Things 4. Niente di drammatico, ma qualcuno potrebbe essere particolarmente sensibile all'argomento, quindi è giusto avvisare.

Quali videogiochi sono stati citati? La prima scena della stagione vede un ragazzino lanciare i giornali dalla sua bicicletta nelle case di un quartiere suburbano, un riferimento molto chiaro, anche in alcune inquadrature, a Paperboy, all'epoca disponibile in sala giochi e per i sistemi casalinghi più diffusi. Per chi non conoscesse il gioco, l'obiettivo era proprio quello di servire un quartiere lanciando i giornali dalla bicicletta nelle cassette postali o sulle porte degli abbonati.

In un'altra scena c'è un riferimento più diretto, in questo caso al NES, console che andava per la maggiore in America del Nord. Lucas è sparito da casa da ormai due giorni ed Erica, sua sorella, dice in preda alla frustrazione: "Se e quando troverete Lucas, ditegli che l'ho coperto per due giorni. Ogni giorno di copertura gli costerà dieci dollari con un tasso d'interesse giornaliero del 7,9%. Un'altra settimana così e dovrà comprarmi una maledetta console di Nintendo con Duck Hunt."

Come potete leggere, il NES non viene citato direttamente, ma il fatto che venga nominato Duck Hunt rende riconoscibilissima la console di cui si parla.

Un altro riferimento al NES si riscontra quando il gruppo va a casa di Suzie, la ragazza di Dustin, per farle violare un computer alla ricerca di un indirizzo che li conduca da Undici. Viene detto che il computer si connette a un luogo in cui viene creata una nuova console per videogiochi a 16 bit. Argyle, un nuovo componente del gruppo, dice che si chiama "Americantendo".