Star Wars: Knights of the Old Republic II: svelate le dimensioni della versione Nintendo Switch

Quanto spazio occuperà Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords su Nintendo Switch? A svelarlo ci ha pensato l'eShop di Nintendo, dove si parla di circa 16GB di spazio libero per l'installazione. Considerando che l'originale ne pesava dodici, è probabile che i 4GB in più richiesti siano dovuti ai miglioramenti grafici apportati al gioco.

Un'immagine del gioco

Aspyr, l'editore, ha parlato di sequenze animate in alta definizione, texture migliorate, interfaccia utente ridisegnata in alta risoluzione e risoluzione alzata. Inoltre dovrebbero esserci anche dei contenuti ripristinati.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Cinque anni dopo dopo gli eventi narrati nel pluripremiato Star Wars: Knights of the Old Republic, i Signori dei Sith hanno portato i Jedi al limite dell'estinzione e sono sul punto di abbattere la Vecchia Repubblica. Con l'Ordine Jedi in rovina, l'unica speranza della Repubblica è uno Jedi solitario che sta cercando di riconnettersi alla Forza. Nei panni di questo Jedi, dovrai prendere la più delicata decisione per la galassia: seguire il lato luminoso della Forza o cedere al suo lato oscuro...