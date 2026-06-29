Una nuova mod aggiunge incontri casuali sulla mappa di Red Dead Redemption 2

Il panorama del modding dedicato a Red Dead Redemption 2 si arricchisce di un nuovo progetto intitolato "Random Events" , realizzato dallo sviluppatore "knoxien". La mod ha l'obiettivo di ampliare i contenuti della modalità Storia, introducendo una serie di nuovi incontri casuali che si verificano durante l'esplorazione della mappa.

Maggiori informazioni

Dal punto di vista tecnico, l'integrazione dei nuovi incontri è studiata per risultare poco invasiva. Gli eventi si attivano autonomamente mentre il giocatore viaggia nel mondo di gioco, segnalati da una riga di testo a schermo e da un indicatore sulla minimappa in linea con lo stile originale del titolo. Il giocatore mantiene la libertà di decidere se intervenire o proseguire sulla sua strada. Inoltre, un apposito menù interno al gioco permette di gestire l'esperienza, offrendo la possibilità di selezionare quali specifici eventi attivare, la loro frequenza di comparsa e la distanza minima dal protagonista.

La copertina della mod

I cinque eventi introdotti da "Random Events" includono:

Attacco di predatori: un agguato improvviso da parte di animali selvatici nelle aree non civilizzate.

Carro in fuga: un carro trainato da cavalli imbizzarriti e senza conducente corre lungo le strade, dando al giocatore la possibilità di inseguirlo per fermarlo.

Impiccagione pubblica: un gruppo di fuorilegge tenta di giustiziare un prigioniero legandolo a un albero. Intervenendo in tempo, il giocatore può sparare alla corda per liberare il condannato prima che soffochi ed eliminare gli esecutori.

Ubriachi: nelle ore notturne, nei pressi dei centri abitati, è possibile imbattersi in gruppi di persone in stato di ebbrezza che barcollano e scatenano risse.

Cacciatori di taglie: un gruppo armato, coadiuvato da cani da fiuto, rintraccia attivamente il protagonista per attaccarlo.

Insomma, in attesa di GTA 6, potete rispolverare il titolo precedente di Rockstar Games.

La mod è attualmente disponibile per il download su NexusMods.