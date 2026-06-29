Una nuova mod aggiunge incontri casuali sulla mappa di Red Dead Redemption 2

Il panorama del modding dedicato a Red Dead Redemption 2 si arricchisce di un nuovo progetto intitolato "Random Events", realizzato dallo sviluppatore "knoxien". La mod ha l'obiettivo di ampliare i contenuti della modalità Storia, introducendo una serie di nuovi incontri casuali che si verificano durante l'esplorazione della mappa.
Il progetto si propone come un'evoluzione più rifinita di una mod simile pubblicata nel novembre del 2023, portando il numero degli eventi ambientali disponibili da tre a cinque.
Maggiori informazioni
Dal punto di vista tecnico, l'integrazione dei nuovi incontri è studiata per risultare poco invasiva. Gli eventi si attivano autonomamente mentre il giocatore viaggia nel mondo di gioco, segnalati da una riga di testo a schermo e da un indicatore sulla minimappa in linea con lo stile originale del titolo. Il giocatore mantiene la libertà di decidere se intervenire o proseguire sulla sua strada. Inoltre, un apposito menù interno al gioco permette di gestire l'esperienza, offrendo la possibilità di selezionare quali specifici eventi attivare, la loro frequenza di comparsa e la distanza minima dal protagonista.
I cinque eventi introdotti da "Random Events" includono:
Attacco di predatori: un agguato improvviso da parte di animali selvatici nelle aree non civilizzate.
Carro in fuga: un carro trainato da cavalli imbizzarriti e senza conducente corre lungo le strade, dando al giocatore la possibilità di inseguirlo per fermarlo.
Impiccagione pubblica: un gruppo di fuorilegge tenta di giustiziare un prigioniero legandolo a un albero. Intervenendo in tempo, il giocatore può sparare alla corda per liberare il condannato prima che soffochi ed eliminare gli esecutori.
Ubriachi: nelle ore notturne, nei pressi dei centri abitati, è possibile imbattersi in gruppi di persone in stato di ebbrezza che barcollano e scatenano risse.
Cacciatori di taglie: un gruppo armato, coadiuvato da cani da fiuto, rintraccia attivamente il protagonista per attaccarlo.
Insomma, in attesa di GTA 6, potete rispolverare il titolo precedente di Rockstar Games.
La mod è attualmente disponibile per il download su NexusMods.
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