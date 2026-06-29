L'annuncio dei giochi "gratis" del PlayStation Plus di luglio è molto vicino

Gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium potranno poi scaricare i nuovi giochi di luglio proprio da martedì 7 luglio , in uno dei casi in cui i nuovi titoli vengono messi a disposizione più tardi rispetto allo standard.

Per la precisione, almeno secondo le tempistiche standard, la comunicazione da parte di Sony è prevista per mercoledì 1 luglio , che rappresenta in effetti il mercoledì precedente il primo martedì del nuovo mese, giorno in cui tali nuovi giochi verranno messi a disposizione degli utenti.

Dopo un'attesa più lunga del solito, siamo ormai vicini all'annuncio ufficiale dei nuovi giochi "gratis" per PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Essential nel mese di luglio , considerando che questo arriverà questa settimana.

Uno schema consolidato

Come sempre, ribadiamo che non ci sono comunicazioni ufficiali sulle tempistiche di annuncio, ma ci affidiamo a quello che sembra essere ormai il modus operandi consolidato di Sony, che effettivamente sta rispettando i tempi previsti, confermando quanto avevamo riportato in precedenza sul fatto che l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio arriverà più tardi del solito.

Dualsense e PS Plus

Per quanto riguarda previsioni e anticipazioni sui nuovi giochi in arrivo a luglio per gli abbonati a PlayStation Plus, al momento non ci sono informazioni al riguardo né rumor specifici.

Non sono previsti lanci di titoli con accordi già annunciati con Sony per l'inserimento nel catalogo Plus, dunque è difficile poter fare previsioni, al di là di qualche vaga puntata che ognuno può fare su quale titolo possa essere messo a disposizione.

Nel frattempo, avrete comunque più tempo per effettuare il download dei giochi PlayStation Plus Essential di giugno, che resteranno disponibili fino al 6 luglio: si tratta di Grounded: Fully Yoked Edition (PS5, PS4), Nickelodeon: All-Star Brawl 2 (PS5, PS4) e Warhammer 40.000: Darktide (PS5).