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I giochi di PS Plus Extra e Premium di giugno 2026 sono disponibili da oggi, ma non in USA, UK e Giappone

Sony renderà disponibili da oggi i giochi di PS Plus Extra e Premium di giugno 2026, tutti in un colpo solo, a differenza di quanto inizierà a fare negli USA, nel Regno Unito e in Giappone.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/06/2026
Il logo di PS Plus sopra una tastiera

Oggi è il 16 giugno 2026 e Sony sta rendendo disponibili i nuovi giochi del mese di PS Plus Extra e Premium. Come sempre, tutti i titoli saranno caricati in un colpo solo sul servizio, ma la cosa potrebbe cambiare a un certo punto.

Dovete infatti sapere che in Giappone, Regno Unito e negli Stati Uniti d'America Sony ha deciso di pubblicare i giochi in modo simile a Game Pass, ovvero dilazionandoli nel corso del mese. Alcuni titoli arriveranno oggi, altri il 23 giugno e altri ancora il 30 giugno. Per ora in Italia la cosa non è attiva, ma dovremo vedere se le cose cambieranno nel corso dell'anno.

I giochi di PS Plus Extra e Premium di giugno 2026

Parlando però dei videogiochi di PS Plus Extra e Premium di giugno 2026, ecco la lista:

  • Final Fantasy 16
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Farming Simulator 25
  • Blades of Fire
  • Black Desert
  • Sonic X Shadow Generations
  • Gitaroo Man (Classico PS2 - solo su PlayStation Premium)

Il PS Store di norma si aggiorna alle 12.00 (ora locale) e quindi da quel momento potrete iniziare a scaricare e giocare senza costi aggiuntivi a questi titoli per PS Plus Extra e Premium. Ricordiamo che anche se li aggiungete alla vostra libreria non saranno vostri per sempre, ma solo fino a quando non saranno rimossi dal servizio (di norma dopo circa un anno, ma gli accordi variano da gioco a gioco).

I giochi di PS Plus che saranno rimossi a luglio 2026 sono confermati I giochi di PS Plus che saranno rimossi a luglio 2026 sono confermati

Quella di giugno 2026 è una lista che comprende nomi di alto livello e permetterà a tanti giocatori di divertirsi per molte ore. Ricordiamo infine che il primo gioco "gratis" dei PlayStation Plus di agosto è stato svelato... al Nintendo Direct.

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