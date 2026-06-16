I giochi di PS Plus Extra e Premium di giugno 2026 sono disponibili da oggi, ma non in USA, UK e Giappone

Oggi è il 16 giugno 2026 e Sony sta rendendo disponibili i nuovi giochi del mese di PS Plus Extra e Premium. Come sempre, tutti i titoli saranno caricati in un colpo solo sul servizio, ma la cosa potrebbe cambiare a un certo punto.

Dovete infatti sapere che in Giappone, Regno Unito e negli Stati Uniti d'America Sony ha deciso di pubblicare i giochi in modo simile a Game Pass, ovvero dilazionandoli nel corso del mese. Alcuni titoli arriveranno oggi, altri il 23 giugno e altri ancora il 30 giugno. Per ora in Italia la cosa non è attiva, ma dovremo vedere se le cose cambieranno nel corso dell'anno.