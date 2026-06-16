I giochi di PS Plus che saranno rimossi a luglio 2026 sono confermati

Ogni mese PlayStation Plus introduce nei suoi vari livelli di abbonamento nuovi giochi. Al tempo stesso, però, ne rimuove altri e a luglio 2026 accadrà lo stesso. Ora, sappiamo quali sono i titoli che non potremo più provare a partire dal prossimo mese.
Vediamo la lista completa e quali sono quelli che suggeriamo di provare prima che spariscano.
I giochi di PS Plus in rimozione a luglio 2026
I titoli confermati fino a questo momento sono:
- Risk of Rain 2
- Tropico 6
- Clash: Artifacts of Chaos
- Source of Madness
- Cursed to Golf
- Hundred Days
- Onee Chanbara Origin
- Get Even
- Space Crew: Legendary Edition
- Infinite Minigolf
All'interno di questa lista, suggeriamo di dare una possibilità a Get Even, un titolo che non ha mai attirato troppo l'attenzione del pubblico ma che, pur con qualche imperfezione, è molto interessante. Siamo Black, un mercenario che inizia a rivivere i propri ricordi con una tecnologia unica. Deve scoprire cosa è successo nel suo passato, quando ha cercato di salvare una ragazza con una bomba legata al petto: si tratta di un viaggio onirico e particolare che non richiede troppe ore.
Risk of Rain 2 è un altro dei titoli che dovreste provare, sebbene in un mese potreste non riuscire a spolparlo completamente. Provare i titoli in rimozione però è un ottimo modo per capire se ve ne siano alcuni che meritano di essere acquistati, magari sfruttando il primo sconto disponibile. Usate quindi questo periodo per esplorare i vari titoli e decidere cosa potrebbe interessarvi.
I giochi dovrebbero essere rimossi il 21 luglio. Ricordiamo infine che il primo gioco "gratis" dei PlayStation Plus di agosto è stato svelato... al Nintendo Direct.
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