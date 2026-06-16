La serie TV di Harry Potter vedrà Peter Serafinowicz in un ruolo inedito nei film

Peter Serafinowicz è entrato nel cast della serie televisiva di Harry Potter, e a quanto pare il suo sarà un ruolo inedito nei film: l'attore interpreterà Pix il Poltergeist, un personaggio molto amato dai lettori dei romanzi di J.K. Rowling ma che non aveva trovato spazio nella saga cinematografica.

Si tratta di una presenza fissa nei corridoi di Hogwarts, un fantasma dispettoso e imprevedibile che ama creare il caos e che nei libri aveva ricevuto un discreto spazio, ma dopo un infelice tentativo in Harry Potter e la Pietra Filosofale (tagliato poi dal regista) era stato cassato dalla trasposizione live action.

Serafinowicz è dotato di un indubbio talento comico e ha alle spalle una lunga carriera fra televisione, cinema e doppiaggio, dunque si tratta di una scelta sicuramente azzeccata. Non sappiamo però se lo vedremo già nella prima stagione dello show o dovremo attendere la seconda, già confermata da Warner Bros.

In ogni caso ci vorrà ancora un po' di pazienza, se consideriamo che il progetto si trova ancora nella fase di pre-produzione e le riprese dovrebbero iniziare nel corso del prossimo autunno.