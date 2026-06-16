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La serie TV di Harry Potter vedrà Peter Serafinowicz in un ruolo inedito nei film

I produttori della serie televisiva Harry Potter hanno ingaggiato Peter Serafinowicz: l'attore interpreterà il ruolo di un personaggio che nei film non era presente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/06/2026
Peter Serafinowicz

Peter Serafinowicz è entrato nel cast della serie televisiva di Harry Potter, e a quanto pare il suo sarà un ruolo inedito nei film: l'attore interpreterà Pix il Poltergeist, un personaggio molto amato dai lettori dei romanzi di J.K. Rowling ma che non aveva trovato spazio nella saga cinematografica.

Si tratta di una presenza fissa nei corridoi di Hogwarts, un fantasma dispettoso e imprevedibile che ama creare il caos e che nei libri aveva ricevuto un discreto spazio, ma dopo un infelice tentativo in Harry Potter e la Pietra Filosofale (tagliato poi dal regista) era stato cassato dalla trasposizione live action.

Serafinowicz è dotato di un indubbio talento comico e ha alle spalle una lunga carriera fra televisione, cinema e doppiaggio, dunque si tratta di una scelta sicuramente azzeccata. Non sappiamo però se lo vedremo già nella prima stagione dello show o dovremo attendere la seconda, già confermata da Warner Bros.

La serie TV di Harry Potter è stata già rinnovata per la Stagione 2 La serie TV di Harry Potter è stata già rinnovata per la Stagione 2

In ogni caso ci vorrà ancora un po' di pazienza, se consideriamo che il progetto si trova ancora nella fase di pre-produzione e le riprese dovrebbero iniziare nel corso del prossimo autunno.

Il primo di tanti recuperi?

Al di là del sorprendente casting di Piton, che ha visto Paapa Essiedu ricevere addirittura delle minacce di morte, sappiamo che la serie TV di Harry Potter proverà a raccontare i romanzi attraverso le sue diverse stagioni e ciò consentirà allo show una maggiore fedeltà al materiale di partenza.

Peter Serafinowicz
Peter Serafinowicz

Oltre a Pix il Poltergeist, dunque, ci sarà sicuramente spazio per recuperare altri personaggi, situazioni e sottotrame che sono state tagliate ai tempi della realizzazione dei film.

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