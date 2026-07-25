La fusione tra Paramount e Warner Bros. è in pausa: potrebbe rimanere ferma per un anno

Paramount sta cercando di acquistare Warner Bros., ma l'accordo sta incontrando alcune difficoltà.
Questa settimana, la giudice Araceli Martinez-Olguin ha ordinato una sospensione di due settimane per la fusione, bloccando il completamento dell'accordo fino ad agosto. Ora, non essendoci ancora una data fissata per il processo, l'operazione potrebbe rimanere in sospeso per quasi un anno.
Il commento di Paramount e del Procuratore Generale della California
"L'accordo di oggi è una vittoria significativa perché il risultato è esattamente ciò che abbiamo cercato fin dall'inizio: una via diretta verso un processo basato sulle prove", ha dichiarato un portavoce di Paramount in una nota. "Questo è il modo più rapido e chiaro per dimostrare che questa transazione fa bene alla concorrenza, fa bene ai consumatori e fa bene ai creatori, una conclusione a cui sono già giunte decine di autorità per la concorrenza in tutto il mondo."
"Le definizioni di mercato fornite dai ricorrenti non hanno alcuna attinenza con la realtà del mercato odierno e non possono reggere al vaglio. Non vediamo l'ora di dimostrare le nostre ragioni al processo."
"La nostra tesi contro questa fusione illegale è semplice: quando troppe poche corporazioni hanno troppo potere in mercati fondamentali per la vita americana, le cose diventano più costose e peggiorano", ha affermato in una nota il Procuratore Generale della California, Rob Bonta.
"L'accordo di oggi è un'ottima notizia per il pubblico, per le sale cinematografiche e per le tante persone che scrivono, realizzano e creano l'arte, l'informazione e l'intrattenimento che molti di noi amano. Non vediamo l'ora di continuare a sostenere la nostra tesi in tribunale e festeggiare un'altra enorme vittoria nel nostro impegno per far sì che questa fusione illecita non veda mai la luce."
Segnaliamo inoltre che da poco è nata Paramount Games Studio e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è il suo primo gioco.