Approfitta degli sconti Instant Gaming e abbonati a Xbox Game Pass Ultimate: offerta valida per poco

Puoi abbonarti a Xbox Game Pass Ultimate per 1 mese a 18,29 € invece di 21 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile l'opzione da 3 mesi a 53,67 € invece di 63 €. Acquistalo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

In occasione degli sconti estivi di Instant Gaming, sono disponibili diverse opzioni d'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate che ti permetteranno di risparmiare.

Un ricco catalogo di giochi

Questo abbonamento offre un catalogo di oltre 400 giochi da poter scaricare su PC, console e dispositivi compatibili, tra cui giochi disponibili dal giorno di lancio. L'abbonamento include anche benefici esclusivi come l'abbonamento EA Play, Ubisoft+ Classics e Crew di Fortnite con oltre 50 titoli iconici, insieme al cloud gaming illimitato. Si tratta quindi di un'ottima occasione se vuoi risparmiare quanto più possibile e provare innumerevoli giochi in totale comodità.

Xbox Game Pass

Ricordiamo che le offerte El Dorado Summer Sales di Instant Gaming termineranno il 27, quindi tra pochi giorni. Di conseguenza, ti suggeriamo di approfittarne quanto prima, dato che i prezzi potrebbero variare. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.