L'open beta di Mistfall Hunter ora è disponibile su PS5, Xbox e PC

Bellring Games e Skystone Games hanno dato il via oggi all'Open Beta di Mistfall Hunter su PC, Xbox Series X|S e PS5, dando modo agli utenti di farsi un'idea sul titolo nel corso di una settimana.

La versione di prova, attiva fino al 22 giugno alle 12:00 italiane, introduce anche diverse novità di rilievo per chi aveva avuto l'occasione di provare il gioco in precedenza: la nuova classe giocabile Withered Knight, la mappa inedita Hallowgrave e il primo scontro pubblico contro il boss Sálmar, the Cursed Moonwane. Se siete interessati, potrete scaricare la beta da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.