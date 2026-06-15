L'open beta di Mistfall Hunter ora è disponibile su PS5, Xbox e PC

Bellring Games e Skystone Games hanno dato il via oggi all'Open Beta di Mistfall Hunter su PC, Xbox Series X|S e PS5, dando modo agli utenti di farsi un'idea sul titolo nel corso di una settimana.
La versione di prova, attiva fino al 22 giugno alle 12:00 italiane, introduce anche diverse novità di rilievo per chi aveva avuto l'occasione di provare il gioco in precedenza: la nuova classe giocabile Withered Knight, la mappa inedita Hallowgrave e il primo scontro pubblico contro il boss Sálmar, the Cursed Moonwane. Se siete interessati, potrete scaricare la beta da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.
I contenuti della beta
Mistfall Hunter è un gioco di ruolo d'azione extraction in terza persona PvPvE, che cala i giocatori nei panni dei Gyldhunters: guerrieri specializzati nella caccia agli orrori corrosi che si aggirano nella nebbia. Si tratta di formare squadre da tre giocatori o di lanciarsi in solitaria, scegliendo la propria classe per portare a termine la quest e poi fuggire prima che qualcosa là fuori ci catturi.
L'Open Beta supporta il cross-play completo e rappresenta la prima occasione per provare il gioco anche su console, permettendo ai giocatori di testare le meccaniche di estrazione sia in solitaria sia in squadre cooperative da tre membri.
La classe Withered Knight, un tempo guardiani d'élite del Regno di Gaenaria, combatte con spadoni a due mani e introduce un sistema basato su sigilli da detonare, parate a tempo, agganci tattici e un albero talenti focalizzato su controllo del campo o disruption frontale.
I giocatori possono inoltre affrontare il nuovo boss Sálmar, uno degli scontri più impegnativi del titolo, e esplorare Hallowgrave, una mappa verticale ambientata in una foresta spettrale con tre aree principali: Divine Anchor, Hastine's Fall e Witchery Woods. Durante l'Open Beta è attivo anche l'evento Gylden Rush, che permette di ottenere i rari "Golden Cipher" e riscattare ricompense come badge esclusivi, chiavi Steam e oggetti cosmetici unici.
Mistfall Hunter debutterà nella sua versione completa il 29 luglio, sempre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
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