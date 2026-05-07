La serie TV di Harry Potter è stata già rinnovata per la Stagione 2

Sebbene il pubblico non abbia ancora potuto vedere la prima stagione dell' adattamento televisivo di Harry Potter , HBO ha già ufficializzato il rinnovo della serie per una seconda stagione , come riportato dalla testata Variety. La conferma arriva con oltre sette mesi di anticipo rispetto al debutto della prima stagione, attualmente fissato per il 25 dicembre sui canali HBO e sulla piattaforma streaming HBO Max.

I bambini crescono

In linea con il materiale di partenza, il secondo ciclo di episodi adatterà gli eventi de "La camera dei segreti", il secondo romanzo della saga scritta da J.K. Rowling. La trama seguirà il ritorno di Harry alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts dopo le vacanze estive, per il suo secondo anno accademico. La narrazione si concentrerà sull'apertura della Camera dei Segreti da parte dell'Erede di Salazar Serpeverde e sulla conseguente minaccia che incomberà sugli studenti dell'istituto.

Harry Potter nella serie TV

L'avvio anticipato della pre-produzione risponde a dei problemi ineludibili. L'azienda ha infatti pianificato un progetto a lungo termine: adattare tutti e sette i romanzi originali in sette stagioni, distribuite nell'arco di dieci anni. Questa prospettiva aveva sollevato alcune perplessità tra il pubblico riguardo alla crescita anagrafica dei giovani attori prima della conclusione della serie, timori acuiti dalle dichiarazioni del capo di HBO, Casey Bloys, il quale aveva confermato che le stagioni non avranno una cadenza annuale.

Tuttavia, accelerando l'inizio delle riprese della seconda stagione all'autunno del 2026 (con la fine prevista per i primi mesi del 2027), la produzione mira a mantenere la distanza tra la prima e la seconda stagione vicina all'anno di attesa. Attualmente, l'ostacolo logistico principale è rappresentato dal fatto che la prima stagione è ancora in fase di produzione.

Per ottimizzare le tempistiche, la seconda stagione sarà guidata da due showrunner: Francesca Gardiner, già a capo della prima stagione, sarà affiancata in questo ruolo da Jon Brown, sceneggiatore dei primi episodi.

A chiarire i motivi dietro questa riorganizzazione tecnica è stata la stessa Gardiner tramite una dichiarazione ufficiale: "Mentre delineavamo i nostri piani per i programmi di produzione sovrapposti, con l'obiettivo di terminare la prima stagione entro Natale e tornare in produzione per la seconda in autunno, è diventato chiaro che l'inserimento di un co-showrunner fosse la chiave per mantenere il ritmo".