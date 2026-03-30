La serie TV di Harry Potter non avrà cadenza annuale, ma le stagioni non si faranno attendere troppo

Le stagioni della nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO non usciranno annualmente, ma l'obiettivo della piattaforma è evitare lunghe pause tra una stagione e l'altra. A confermarlo è il responsabile Casey Bloys, che ha spiegato: "Il nostro obiettivo è non avere grandi intervalli, sapete, soprattutto perché i bambini crescono. Non sarà una serie annuale; lo show è troppo grande e imponente. Ma... stanno già scrivendo la seconda stagione".
Diventeremo tutti vecchi
La prima stagione adatterà gli eventi di Harry Potter e la Pietra Filosofale, con l'intenzione di dedicare una stagione a ciascuno dei sette libri della saga. La serie debutterà il giorno di Natale e vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, affiancato da Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger.
Il progetto promette di rimanere fedele ai romanzi, anche se ogni stagione sarà composta da otto episodi: una scelta che potrebbe portare ad alcune aggiunte o approfondimenti nelle prime stagioni, dato che i primi libri sono più brevi rispetto ai successivi.
Resta ancora un'incognita importante per la prima stagione: chi interpreterà Voldemort? Si erano diffuse voci su un possibile coinvolgimento di Cillian Murphy, ma l'attore ha smentito categoricamente il suo ingaggio. Il personaggio, comunque, compare già nel primo libro, seppur in una forma che consentirebbe un eventuale recasting, come avvenuto anche nella saga cinematografica.