La serie TV di Harry Potter non avrà cadenza annuale, ma le stagioni non si faranno attendere troppo

Le stagioni della nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO non usciranno annualmente, ma l'obiettivo della piattaforma è evitare lunghe pause tra una stagione e l'altra. A confermarlo è il responsabile Casey Bloys, che ha spiegato: "Il nostro obiettivo è non avere grandi intervalli, sapete, soprattutto perché i bambini crescono. Non sarà una serie annuale; lo show è troppo grande e imponente. Ma... stanno già scrivendo la seconda stagione".