Il nuovo trailer di Lanterns conferma lo stile della serie TV in arrivo su HBO Max

Lanterns farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming HBO Max il prossimo 17 agosto e sarà davvero interessante vedere in che modo contribuirà alla costruzione e alla legittimazione del DC Universe.

La storia ruota attorno al veterano Hal Jordan e al giovane John Stewart , una recluta delle Lanterne Verdi destinata a sostituire il suo mentore e per questo sottoposta a un duro addestramento, che tuttavia coincide con una serie di misteriosi eventi.

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Lanterns , la serie televisiva che avrà il compito di consolidare il ruolo delle Lanterne Verdi all'interno del nuovo DC Universe creato da James Gunn.

Tanti volti di un unico universo

Come sappiamo, gli incassi di Supergirl hanno deluso le aspettative e ciò ha inevitabilmente destato preoccupazione nei confronti del nuovo e appena nato DC Universe, che tuttavia per il momento sembra non correre rischi.

Peter Safran ha infatti spiegato che l'obiettivo in questo momento è quello di raccontare diverse storie e mostrare i tanti volti di questo universo, come del resto si sta provando a fare anche con il film di Clayface, che ha suscitato grande curiosità.

Lanterns, per via del suo peculiare approccio narrativo, rientra certamente nella categoria delle sperimentazioni che Gunn e Safran stanno portando avanti nel tentativo di intercettare i gusti delle diverse porzioni di pubblico.