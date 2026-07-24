La Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha un trailer

Il trailer mostra quindi un mondo sull'orlo del collasso , con gli eserciti di Sauron ormai pronti a scatenare il caos e nuove minacce che emergono dall'oscurità, fra cui draghi, Nazgul e il misterioso Mago Oscuro interpretato da Ciaran Hinds.

Le sequenze si aprono sulle terre devastate di Mordor, mentre la voce di Sauron preannuncia l'inizio di "una nuova era" e assistiamo alla forgiatura del manufatto destinato a dominare tutti gli Anelli del Potere : l'Unico Anello.

La Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata mostrata con un trailer ufficiale da Amazon durante la San Diego Comic-Con: come già annunciato, i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma Prime Video a partire dall'11 novembre.

Nuovi ingressi nel cast

In arrivo l'11 novembre, come detto, la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere vedrà l'ingresso nel cast di diverse new entry: da Simon Pegg, che presterà la voce al Balrog, a Eddie Marsan, che interpreterà Thrain, discendente di Thorin; da Andrew Richardson, che vestirà i panni di Anarion, ad Adam Young, che darà vita a un personaggio originale, Marnukh.

La Stagione 3 sarà ambientata diversi anni dopo gli eventi della seconda stagione e coinciderà con la fase più intensa della guerra tra gli Elfi e Sauron, che si pone come uno degli eventi fondamentali della Seconda Era.