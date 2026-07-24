La Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha un trailer

La Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata mostrata con un trailer ufficiale da Amazon durante la San Diego Comic-Con: come già annunciato, i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma Prime Video a partire dall'11 novembre.
Lo spettacolare video, che trovate qui sotto nella versione doppiata in italiano, introduce diversi personaggi ed eventi che troveremo nella prossima stagione della serie televisiva ispirata all'affascinante universo narrativo creato da J.R.R. Tolkien.
Le sequenze si aprono sulle terre devastate di Mordor, mentre la voce di Sauron preannuncia l'inizio di "una nuova era" e assistiamo alla forgiatura del manufatto destinato a dominare tutti gli Anelli del Potere: l'Unico Anello.
Il trailer mostra quindi un mondo sull'orlo del collasso, con gli eserciti di Sauron ormai pronti a scatenare il caos e nuove minacce che emergono dall'oscurità, fra cui draghi, Nazgul e il misterioso Mago Oscuro interpretato da Ciaran Hinds.
Nuovi ingressi nel cast
In arrivo l'11 novembre, come detto, la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere vedrà l'ingresso nel cast di diverse new entry: da Simon Pegg, che presterà la voce al Balrog, a Eddie Marsan, che interpreterà Thrain, discendente di Thorin; da Andrew Richardson, che vestirà i panni di Anarion, ad Adam Young, che darà vita a un personaggio originale, Marnukh.
La Stagione 3 sarà ambientata diversi anni dopo gli eventi della seconda stagione e coinciderà con la fase più intensa della guerra tra gli Elfi e Sauron, che si pone come uno degli eventi fondamentali della Seconda Era.