Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum inizia le riprese, l'annuncio in video con un teaser ai fan

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum ha iniziato le riprese, e l'annuncio di questo è avvenuto attraverso un interessante video teaser che mostra qualcosa del nuovo film e anche una sorta di messaggio in codice dedicato ai grandi fan.

Il video mostra a dire il vero ben poco del film vero e proprio, limitandosi a una simpatica introduzione sul personaggio di Gollum, interpretato da Andy Serkis, su cui si concentra tutto questo breve video di presentazione.

Vediamo l'attore indossare la tipica tuta per il motion capture ed "entrare nel personaggio" di fronte alla telecamera, per poi gridare "azione" nella tipica voce stridula di Gollum.