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Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum inizia le riprese, l'annuncio in video con un teaser ai fan

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum ha annunciato l'avvio delle riprese con un nuovo teaser trailer incentrato su Andy Serkis, contenente anche un messaggio "cifrato" per i fan.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/07/2026
Gollum in un'immagine del film

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum ha iniziato le riprese, e l'annuncio di questo è avvenuto attraverso un interessante video teaser che mostra qualcosa del nuovo film e anche una sorta di messaggio in codice dedicato ai grandi fan.

Il video mostra a dire il vero ben poco del film vero e proprio, limitandosi a una simpatica introduzione sul personaggio di Gollum, interpretato da Andy Serkis, su cui si concentra tutto questo breve video di presentazione.

Vediamo l'attore indossare la tipica tuta per il motion capture ed "entrare nel personaggio" di fronte alla telecamera, per poi gridare "azione" nella tipica voce stridula di Gollum.

Uno spiraglio sulla Terra di Mezzo

Una volta dato il via, dopo la breve introduzione "dietro le quinte", possiamo dare una veloce occhiata a parte del set de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, con un panorama sulla Nuova Zelanda che è diventata un po' la traduzione reale della Terra di Mezzo, a questo punto.

L'inquadratura si allarga a mostrare qualcosa di quello che sarà probabilmente lo scenario di parte del nuovo film, con la data di uscita che compare poi sullo schermo, fissata per il 17 dicembre 2027.

Alcuni attori de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum verranno ringiovaniti Alcuni attori de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum verranno ringiovaniti

Colpisce inoltre il messaggio che compare alla fine del video, che è chiaramente rivolto ai grandi fan de Il Signore degli Anelli, gli unici in grado di tradurlo.

Si tratta infatti di un messaggio in Cirth, un linguaggio runico inventato da Tolkien ma basato su alcuni elementi reali, che è stato prontamente tradotto dalla community di appassionati e dice: "Qualcosa di prezioso ci attende", in maniera decisamente appropriata.

Nel frattempo, abbiamo saputo che Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn e che Anya Taylor-Joy sarà nel cast.

#Cinema
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