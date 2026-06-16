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Anya Taylor-Joy sarà nel cast de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum

Warner Bros. ha annunciato che Anya Taylor-Joy farà parte del cast de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, ecco in quale ruolo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/06/2026
Anya Taylor-Joy

Warner Bros. ha annunciato che Anya Taylor-Joy farà parte del cast de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum: a quanto pare l'attrice vestirà i panni di un personaggio completamente inedito, Seren.

Stando alle informazioni rivelate dai produttori, Seren è una Sindar del Reame Boscoso, nonché di una delle agenti più fidate e letali al servizio di Re Thranduil, che nel film verrà nuovamente interpretato da Lee Pace.

Per Anya Taylor-Joy è un periodo senza dubbio straordinario, visto che non solo ha prestato la voce alla Principessa Peach nei due film di Super Mario Bros., che hanno riscosso un grandissimo successo, ma è destinata a recitare anche in Dune: Parte Tre dopo la breve apparizione nel secondo capitolo della saga.

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn

Fra le altre new entry de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum c'è naturalmente Jamie Dornan, che avrà il compito di portare sullo schermo una versione pià giovane di Grampasso al posto di Viggo Mortensen, mentre Kate Winslet interpreterà il ruolo di Marigol.

Fra nuovi volti e vecchie conoscenze

Peter Jackson non sarà il regista de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, sostituito in questo caso da Andy Serkis, l'attore di Gollum, ma nella pellicola vedremo il ritorno di diversi volti noti ai fan della saga.

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Ian McKellen tornerà infatti per interpretare Gandalf ed Elijah Wood sarà di nuovo Frodo Baggins, nell'ambito di un'avventura che si svolgerà fra gli eventi de Lo Hobbit e quelli de La Compagnia dell'Anello.

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