Anya Taylor-Joy sarà nel cast de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum

Warner Bros. ha annunciato che Anya Taylor-Joy farà parte del cast de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum: a quanto pare l'attrice vestirà i panni di un personaggio completamente inedito, Seren.

Stando alle informazioni rivelate dai produttori, Seren è una Sindar del Reame Boscoso, nonché di una delle agenti più fidate e letali al servizio di Re Thranduil, che nel film verrà nuovamente interpretato da Lee Pace.

Per Anya Taylor-Joy è un periodo senza dubbio straordinario, visto che non solo ha prestato la voce alla Principessa Peach nei due film di Super Mario Bros., che hanno riscosso un grandissimo successo, ma è destinata a recitare anche in Dune: Parte Tre dopo la breve apparizione nel secondo capitolo della saga.

Fra le altre new entry de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum c'è naturalmente Jamie Dornan, che avrà il compito di portare sullo schermo una versione pià giovane di Grampasso al posto di Viggo Mortensen, mentre Kate Winslet interpreterà il ruolo di Marigol.